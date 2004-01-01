Wyszukiwane terminy

FlexVision

Ekran z możliwością dostosowania wyświetlania

FlexVision to zaawansowane rozwiązanie do wyświetlania zapewniające pełną kontrolę nad wyświetlaniem obrazów z poziomu stołu.. Dzięki dużemu ekranowi LCD o przekątnej 55, 58 i 65 cali[1] i wysokiej rozdzielczości można wyświetlać wiele obrazów HD w różnych układach dostosowanych do wymogów określonych procedur.

FlexVision to kolorowy wyświetlacz LCD z możliwością dostosowania. Umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów z 8 źródeł wideo (systemów firmy Philips i innych producentów) w dowolnie wybranym rozmiarze. Obrazy są uporządkowane na ekranie zgodnie z preferencjami użytkownika i wymogami danej procedury. Łącznie monitor może obsługiwać maksymalnie 20 źródeł wideo.

FlexVision to kolorowy wyświetlacz LCD z możliwością dostosowania. Umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów z 8 źródeł wideo (systemów firmy Philips i innych producentów) w dowolnie wybranym rozmiarze. Obrazy są uporządkowane na ekranie zgodnie z preferencjami użytkownika i wymogami danej procedury. Łącznie monitor może obsługiwać maksymalnie 20 źródeł wideo.
FlexVision Pro upraszcza pracę dzięki intuicyjnemu sterowaniu wszystkimi dostępnymi aplikacjami za pomocą myszy z poziomu stołu. Oznacza to mniejszą potrzebę opuszczania sterylnego pola podczas zabiegu, co skraca czas jego trwania i oszczędza cenne siły personelu zabiegowego. Podczas wykonywania pomiarów przy stole rozwiązanie pozwala również tworzyć nieograniczoną liczbę układów ekranu, zmieniać ich rozmiar w czasie rzeczywistym, a także dokonywać akwizycji obrazu jednym kliknięciem

Lepsza wizualizacja szczegółów
Funkcje SuperZoom i XperHD zapewniają doskonałą wizualizację szczegółów trudnych do zobrazowania struktur anatomicznych. Funkcja SuperZoom pozwala na powiększenie obrazu na poziomie od 32% do nawet 420% bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jakość. Funkcja wyświetlania danych w wysokiej rozdzielczości XperHD zapewnia ostre i wyraźne obrazy kliniczne w pełnym rozmiarze. Personel medyczny zyskuje wyraźny wgląd w dystalne fragmenty i kręte układy naczyń oraz morfologię zmian patologicznych.

Komfortowa obsługa i pełna kontrola
Wystarczy jedno dotknięcie modułu ekranu dotykowego, aby w razie potrzeby wyświetlić najważniejsze informacje w dogodnym dla siebie rozmiarze i w idealnej lokalizacji w pobliżu systemu obrazowania. Każdy obraz o kluczowym znaczeniu jest wyświetlany na żądanie w centralnym położeniu zapewniającym jego wygodne przeglądanie.

Możliwość dostosowania układów wyświetlania
Użytkownik ma do wyboru 24 wstępnie zdefiniowane układy ekranu dostosowane pod kątem różnych procedur. Można również tworzyć własne układy dla procedur zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Wystarczy wybrać źródła oraz położenie i rozmiar danych, a następnie wczytać własny układ jednym kliknięciem.

Lepsza wizualizacja szczegółów
Funkcje SuperZoom i XperHD zapewniają doskonałą wizualizację szczegółów trudnych do zobrazowania struktur anatomicznych. Funkcja SuperZoom pozwala na powiększenie obrazu na poziomie od 32% do nawet 420% bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jakość. Funkcja wyświetlania danych w wysokiej rozdzielczości XperHD zapewnia ostre i wyraźne obrazy kliniczne w pełnym rozmiarze. Personel medyczny zyskuje wyraźny wgląd w dystalne fragmenty i kręte układy naczyń oraz morfologię zmian patologicznych.

Komfortowa obsługa i pełna kontrola
Wystarczy jedno dotknięcie modułu ekranu dotykowego, aby w razie potrzeby wyświetlić najważniejsze informacje w dogodnym dla siebie rozmiarze i w idealnej lokalizacji w pobliżu systemu obrazowania. Każdy obraz o kluczowym znaczeniu jest wyświetlany na żądanie w centralnym położeniu zapewniającym jego wygodne przeglądanie.

Możliwość dostosowania układów wyświetlania
Użytkownik ma do wyboru 24 wstępnie zdefiniowane układy ekranu dostosowane pod kątem różnych procedur. Można również tworzyć własne układy dla procedur zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Wystarczy wybrać źródła oraz położenie i rozmiar danych, a następnie wczytać własny układ jednym kliknięciem.

  • 1. Dostępny rozmiar monitora FlexVision zależy od konfiguracji systemu.

