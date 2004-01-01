Lepsza wizualizacja szczegółów

Funkcje SuperZoom i XperHD zapewniają doskonałą wizualizację szczegółów trudnych do zobrazowania struktur anatomicznych. Funkcja SuperZoom pozwala na powiększenie obrazu na poziomie od 32% do nawet 420% bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jakość. Funkcja wyświetlania danych w wysokiej rozdzielczości XperHD zapewnia ostre i wyraźne obrazy kliniczne w pełnym rozmiarze. Personel medyczny zyskuje wyraźny wgląd w dystalne fragmenty i kręte układy naczyń oraz morfologię zmian patologicznych.