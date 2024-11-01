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Cewka dStream Breast 7ch

Cewka MR

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Sztywna cewka dStream Breast 7ch o otwartej konstrukcji może być używana samodzielnie lub w połączeniu ze stołem FlexTrak Mammo. Zapewnia doskonałe pokrycie obszaru dołu pachowego i pełny dostęp do piersi na potrzeby biopsji. Zaprojektowana z myślą o komforcie pacjenta dzięki regulowanemu podgłówkowi i miękkiej podporze.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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