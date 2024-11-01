Specjalną cewkę o zamkniętej konstrukcji przeznaczoną do badań piersi można używać samodzielnie lub w połączeniu ze stołem FlexTrak Mammo. Charakteryzuje ją duże pokrycie oraz wysoka rozdzielczość obrazu i szybkość obrazowania. Jej konstrukcja zapewnia pacjentowi komfort dzięki regulowanemu podgłówkowi i miękkiej podkładce.
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