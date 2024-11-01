Zintegrowane rozwiązanie do badań mózgu i kręgosłupa oraz całego układu nerwowego. Składa się z cewki dS Head połączonej z cewką dS FlexCoverage Posterior i cewką dS Base. Lustro zapewnia otwarte pole widzenia. W systemach z dużym otworem sekcję głowy można odchylić, aby zwiększyć komfort pacjenta.
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