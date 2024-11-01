Technologia dStream, w którą wyposażono 32-kanałową cewkę dStream Head, pozwala systemowi 3.0T osiągnąć całkowicie nowy poziom funkcjonalnych badań OUN. Zapewnia objętościowe obrazowanie kory mózgowej w wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu doskonałego stosunku sygnału do szumu w środku mózgu. Cewka umożliwia prowadzenie szczegółowej morfologicznej i funkcjonalnej oceny mózgu. Możliwe są również szybkie czasy skanowania dzięki równoległemu obrazowaniu dS SENSE we wszystkich trzech kierunkach pomiaru.
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