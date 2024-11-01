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Cewka dStream Small Extremity 16ch

Cewka MR

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Konstrukcja cewki dStream Small Extremity pozwala na jej stosowanie u pacjentów o różnej budowie ciała. Dzięki wewnętrznej średnicy wynoszącej 20 cm cewki można używać do badań niewielkich struktur anatomicznych kończyn takich stawy łokciowe, nadgarstki, dłonie, niewielkie stawy kolanowe i barkowe. Dokładne dopasowanie do struktury anatomicznej umożliwia obrazowanie chrząstki i kości w wysokiej rozdzielczości. Elastyczna konstrukcja okalająca strukturę anatomiczną ułatwia ułożenie i dopasowanie cewki. Specjalny materac, na którym spoczywa zarówno pacjent, jak i cewka, zapewnia pacjentowi komfort i ogranicza jego poruszanie się.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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