MR 7700

Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, gradientów XP i sztucznej inteligencji* system Philips MR 7700 to przełomowe rozwiązanie do obrazowania z natężeniem pola 3,0 T. System został stworzony jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszej medycyny i wymagających programów badawczych. MR 7700 to wysoka dokładność, moc i wytrzymałość gwarantujące stawianie wiarygodnych rozpoznań. Między innymi dzięki temu to najczęściej wybierany system do wysokiej jakości obrazowania dyfuzyjnego i układu nerwowego. Możliwości systemu można rozszerzyć o w pełni zintegrowane obrazowanie wielojądrowe i spektroskopię w celu odkrywania nowych opcji diagnostyki i leczenia, ale bez zakłócania badań pacjentów ani rezygnowania z ich wygody zapewnianej przez szeroki otwór tunelu. Coś jeszcze? System MR 7700 to komfort zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjentów dzięki łatwym w użyciu funkcjom dostępnym w przemyślanej konstrukcji skanera i organizacji pracy umożliwiającej bezkonfliktowe korzystanie z systemu przez naukowców i lekarzy.

