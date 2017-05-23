Co nowego w tej wersji?



Schemat z porównaniem funkcji informatycznego systemu danych kardiologicznych

Systemy IntelliSpace Cardiovascular i Xcelera zapewniają dostęp do informacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poniższy skrócony schemat porównawczy funkcji pozwala zobaczyć dodatkową wartość, jaką zapewnia aktualizacja do systemu IntelliSpace Cardiovascular – rozwiązania nowej generacji do zarządzania obrazami i danymi uzyskanymi w trakcie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.



Więcej informacji na temat funkcji systemu IntelliSpace Cardiovascular można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub wysyłając zgłoszenie z tej strony internetowej.