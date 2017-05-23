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Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Panoramiczny, chronologiczny obraz historii danych medycznych pacjentów
Sercem systemu IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy, zapewniający dostęp do obrazów i informacji z badań i serca i naczyń w dowolnym czasie i praktycznie* w każdym miejscu. Jednym z jego elementów jest oś czasu, na której w sposób graficzny, panoramiczny i chronologiczny przedstawiona jest cała historia diagnostyki i leczenia pacjenta. Z poziomu osi czasu można również wyświetlić szczegółowe dane kliniczne. System IntelliSpace Cardiovascular to rozwiązanie, które powstało przede wszystkim z myślą o specjalistach, o ułatwieniu ich codziennej pracy i poprawie jej efektywności.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Jeden obszar roboczy usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
Z obszaru roboczego można korzystać po jednokrotnym zalogowaniu się do spersonalizowanego środowiska pracy. Można zorganizować swój dzień, korzystając z warstwy użytkownika. Wystarczy utworzyć niestandardową listę roboczą i odfiltrować informacje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Aby zaoszczędzić czas, można przed przejściem do warstwy pacjenta spojrzeć na obrazy w szerszej perspektywie na graficznej liście badań dostępnej w apletach wyszukiwania i list roboczych. Następnie, korzystając z obsługiwanej przy użyciu ikon warstwy pacjenta, można szybko i łatwo przejść do wybranej aplikacji klinicznej.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Natychmiastowy dostęp do danych i obrazów
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
System IntelliSpace Cardiovascular, zapewniający dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych, wyposażono w jeden, centralny obszar roboczy z możliwością konfiguracji, w którym zgromadzone są uzyskane różnymi metodami obrazy i narzędzia kliniczne. W warstwie pacjenta obrazy uzyskane różnymi metodami i dokumenty można ze sobą porównywać w układzie „obok siebie” i ładować je bezpośrednio do (obsługujących funkcję uruchamiania za pośrednictwem adresu URL) aplikacji innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przełączanie się pomiędzy różnymi programami w celu uzyskania kompletnego obrazu pacjenta bywa czasochłonne i frustrujące. Dzięki aplikacji WebAPI można z łatwością korzystać z produktów dostawców zewnętrznych – w tym systemów planowania, aplikacji laboratoryjnych i specjalistycznych systemów PACS innych firm –w kontekście systemu, badania, pacjenta i serii.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Opis badań echa serca w przeglądarce internetowej – w dogodnym czasie i niemal* dowolnym miejscu
Korzystając z systemu IntelliSpace Cardiovascular, można za pośrednictwem sieci uzyskać dostęp do wyświetlanych w pełnej jakości diagnostycznej obrazów echokardiograficznych i diagnozować pacjentów zarówno w gabinecie, jak i na przykład u siebie w domu. System IntelliSpace Cardiovascular opracowano z wykorzystaniem technologii niewymagającej instalacji (zero-footprint), co zapewnia dostęp do potrzebnych obrazów bez obciążania urządzeń IT. Dzięki systemowi IntelliSpace Cardiovascular można z łatwością uwzględnić w swoich opisach dane dotyczące oceny ruchu ścian serca, wykonać potrzebne pomiary, a nawet sfinalizować opisy w dogodnym czasie i niemal* w dowolnym miejscu.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Zaawansowana wizualizacja dostarcza dodatkowe informacje kliniczne
Dzięki zaawansowanej wizualizacji opartej na systemie IntelliSpace Portal dostęp do aplikacji CT, MR, USG i innych można uzyskać bezpośrednio z obszaru roboczego systemu IntelliSpace Cardiovascular. Aplikacje te są łatwe w użyciu i dostarczają użytkownikowi bardziej wnikliwych informacji klinicznych, co ułatwia podejmowanie decyzji oraz usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów, a to z kolei przekłada się możliwość obsługi większej liczby pacjentów i wysoką jakość opieki. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać z bieżącego kontekstu pacjenta czy badania i bez konieczności logowania się, co znacznie przyspiesza i usprawnia pracę.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Diagnostic Guidance, pewność przy opisywaniu badań
Bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem jest pewność diagnostyczna. Dzięki dostępnej w systemie IntelliSpace Cardiovascular aplikacji Diagnostic Guidance można tworzyć reguły definiujące zależności pomiędzy różnymi kodami wyników, pomiarami i danymi innego typu. Aplikacja ta działa w trakcie tworzenia opisów z badań echokardiograficznych i ostrzega użytkownika o konfliktach, niezgodnościach, uchybieniach lub pozycjach, które mogłyby zostać pominięte lub błędnie uwzględnione w opisie, a także daje możliwość przejrzenia danych przed finalizacją opisu.
Co nowego w tej wersji?
Schemat z porównaniem funkcji informatycznego systemu danych kardiologicznych
Systemy IntelliSpace Cardiovascular i Xcelera zapewniają dostęp do informacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poniższy skrócony schemat porównawczy funkcji pozwala zobaczyć dodatkową wartość, jaką zapewnia aktualizacja do systemu IntelliSpace Cardiovascular – rozwiązania nowej generacji do zarządzania obrazami i danymi uzyskanymi w trakcie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
Więcej informacji na temat funkcji systemu IntelliSpace Cardiovascular można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub wysyłając zgłoszenie z tej strony internetowej.
Intuicyjna historia badań i przebiegu leczenia pozwalająca łatwo przeglądać dane uzyskane w całym okresie opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obok siebie obrazów uzyskanych różnymi metodami obrazowania pozwala zaoszczędzić czas
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie
Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu
Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal* z dowolnego miejsca.
Intuicyjna historia badań – Cardiology Timeline – pozwalająca łatwo przeglądać dane z przebiegu opieki nad pacjentem
Możliwość wyświetlania obrazów różnych modalności w widoku obok siebie
Miniaturowa historia badań pacjenta z przebiegiem jego choroby
Możliwość otwierania i porównywania dokumentów w widoku obok siebie
Wszystkie dane kardiologiczne w jednym miejscu
Sercem rozwiązania IntelliSpace Cardiovascular jest obszar roboczy pozwalający uzyskać dostęp do obrazów i danych medycznych z badań kardiologicznych w dowolnym czasie i niemal z dowolnego miejsca.
¹Dla serwera sieciowego można zdefiniować repozytorium, ale nie jest to obowiązkowe. W repozytorium serwera sieciowego przechowywane są poddawane konwersji badania (pliki PNG/JPG), które są przesyłane do klientów. W przypadku braku repozytorium konwersja będzie odbywać się równolegle z pozostałymi działaniami, co zwiększy obciążenie serwera sieciowego.
²System IntelliSpace Cardiovascular i serwer sieciowy można połączyć wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia testów. Narzędzie Advanced Analytics wymaga oddzielnego serwera.
*Użytkownik musi dopilnować, aby spełnione zostały wymagania systemu IntelliSpace Cardiovascular w zakresie infrastruktury sieciowej (np. parametrów funkcjonalnych, VPN).
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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