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Now the performance your practice demands also fits your budget. We’ve taken proven, advanced Philips technologies and put them into Access CT for enhanced diagnostic confidence, at an attractive total cost of ownership.
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Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
Enhance diagnostic confidence with superb image quality
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
See more detail across a range of patient types
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Provide exceptional image quality for even small patients
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Streamline workflow and reduce variability
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Count on service and smart analysis
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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