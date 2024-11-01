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HeartNavigator

Dokładne planowanie i wspomaganie zabiegów leczenia wad strukturalnych serca

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Większa pewność i łatwość przeprowadzania przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR) oraz innych złożonych zabiegów leczenia wad strukturalnych serca. Obsługa tego narzędzia jest w dużym stopniu zautomatyzowana, co upraszcza planowanie, dobór przyrządu oraz wybór kąta projekcji. Podczas zabiegów rozwiązanie to zapewnia wspomaganie obrazowaniem „na żywo”, ułatwiając prawidłowe umiejscowienie przyrządu.

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Cechy
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Click here for more information
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Click here for more information
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.
Click here for more information
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Click here for more information
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.
Click here for more information
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.
Click here for more information
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
  • Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
  • Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
  • Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
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Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Click here for more information
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji
Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu zgodnego ze standardem DICOM zestawu danych TK i wygenerowaniu rekonstrukcji objętości 3D narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację tkanek, struktur anatomicznych, punktów orientacyjnych, zwapnień i płaszczyzn serca na potrzeby zabiegu TAVR/TAVI. W celu ułatwienia zabiegów wymiany zastawki mitralnej, zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) i innych procedur narzędzie HeartNavigator przeprowadza automatyczną segmentację całego serca.
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Click here for more information
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia
Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Automatycznie umieszczane punkty orientacyjne pomagają w trzymaniu się zaplanowanego toru leczenia

Funkcja HeartNavigator zapewnia dodatkowe wsparcie, automatycznie umieszczając punkty orientacyjne w obrębie wielu struktur anatomicznych, takich jak ujścia naczyń wieńcowych, 3 najniższe punkty zastawek itd. W razie potrzeby można je skorygować ręcznie.
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.
Click here for more information
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie
Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Automatycznie wykonywane pomiary mogą pomóc usprawnić planowanie

Podczas zabiegów TAVR/TAVI dostępne są wykonywane jednym kliknięciem pomiary pola powierzchni, obwodu, średnicy i odległości struktur anatomicznych. Pomiary te są przeprowadzane na wykrytych płaszczyznach anatomicznych, a ich wyniki widoczne na wyświetlanej linii środkowej. Dla wszystkich pozostałych procedur SHD dostępne są pomiary ręczne.
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Click here for more information
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań
Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Wizualizacja zwapnień pomaga uniknąć potencjalnych powikłań

Oprogramowanie zapewnia lepszy wgląd w rozmieszczenie zwapnień w aorcie wstępującej, pierścieniu zastawki aortalnej oraz lewej komorze. Dzięki określeniu rozległości i lokalizacji zwapnień można uniknąć potencjalnych powikłań podczas zabiegu.
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.
Click here for more information
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu
Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Automatyczne planowanie widoku pomaga w umiejscowieniu przyrządu

Narzędzie HeartNavigator automatycznie określa optymalne pod kątem potrzeb zabiegu kąty projekcji. Pozwala to uniknąć konieczności pozyskiwania wielu aortogramów. Projekcje można przywołać z poziomu stołu zabiegowego, aby zaoszczędzić czas.
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.
Click here for more information
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację
Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Zintegrowane wspomaganie obrazowaniem „na żywo” umożliwia precyzyjną nawigację

Dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomaga nawigować przyrządem w naczyniach. Rekonstrukcję TK objętości 3D aorty wstępującej można dopasować do obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym w celu uwidocznienia dokładnego położenia cewników i przyrządów względem obrazu referencyjnego. Podczas zabiegu rekonstrukcja TK objętości 3D przesuwa się w sposób zsynchronizowany z ruchami systemu.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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