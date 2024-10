Azurion 7 B12/12

Odkryj nowe, wyjątkowe możliwości obrazowania podczas zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, kardiologii pediatrycznej i elektrofizjologii dzięki dwupłaszczyznowemu systemowi serii Azurion 7 z dwoma 12-calowymi detektorami. Ten wiodący w branży system do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania umożliwia przeprowadzanie zabiegów z łatwością i pewnością wynikającą z ujednoliconego przebiegu pracy, co pomaga w optymalizacji działania pracowni oraz gwarantuje najwyższy poziom opieki nad pacjentami. Rozwiązanie to umożliwia płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.

