Precyzyjne ustawienie w każdym zastosowaniu

Stół operacyjny firmy Baxter Medical wyposażono w kolumnę zamocowaną na stałe w podłodze, na której można umieścić dowolny z opisanych blatów stołu. Blat do obrazowania SQ14Xtra jest przeznaczony do zabiegów neurologicznych i obejmujących czaszkę. Segmenty blatu wykonane z włókna węglowego są zamocowane na stałe po stronie głowy i stóp pacjenta, umożliwiając obrazowanie RTG. Blat do obrazowania Carbon FloatLine to blat typu pływającego z obszarem radioprzeziernym o maks. wymiarze 2100 mm. Blat wykonany jest w całości z włókna węglowego i umożliwia wykonywanie szerokiej gamy chirurgicznych zabiegów wewnątrznaczyniowych i sercowo-naczyniowych, jak również zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, radiologii, ortopedii i traumatologii. Uniwersalny blat stołu jest odpowiedni do otwartych zabiegów chirurgicznych i umożliwia swobodne pozycjonowanie pacjenta, stosownie do wymogów określonej procedury. W przypadku tego blatu stołu system obrazowania z ramieniem C powinien być odsunięty od stołu.