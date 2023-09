Łatwość użytkowania i obsługi

Nadzwyczajna głębokość ramienia C wynosząca 73 cm i szeroki zakres pochylania do 150° ułatwia dostęp do obrazowanych struktur anatomicznych, umożliwiając szybkie i wygodne pozycjonowanie przez wszystkich użytkowników. Dzięki niewielkim rozmiarom obudowy łuk ramienia C można łatwo przemieszczać między obudową a podłogą / podstawą stołu pacjenta. Pozycjonowanie niewielkiego detektora płaskiego o wymiarach 20 × 20 cm względem pacjenta również nie sprawia problemów. Użytkownik może z łatwością obsługiwać system z ramieniem C, w pełni wyważony, o konstrukcji umożliwiającej jego płynne przemieszczanie oraz lekką przenośną stację wizualizacyjną.