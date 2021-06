DynaTRIM to przyrząd do przezodbytniczego obrazowania interwencyjnego gruczołu krokowego techniką rezonansu magnetycznego. Możliwość dostosowania położenia w sześciu kierunkach zapewnia precyzyjne dotarcie do celu, a zgodność z aplikacją DynaCAD Prostate umożliwia przeprowadzanie zabiegów w sposób bardziej dokładny i mniej inwazyjny.