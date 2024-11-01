DynaCAD Prostate

DynaCAD to system analizy obrazów MR prostaty wykonanych przy użyciu urządzeń różnych producentów, który rozszerza możliwości analityczne i z zakresu przebiegu pracy dzięki przetwarzaniu i wyświetlaniu obrazów 3D w ramach gotowych do odczytu, konfigurowalnych protokołów wyświetlania. Obrazy można przesyłać bezpośrednio z systemu MR do systemu DynaCAD w celu automatycznego przetwarzania. Po zakończeniu przypadku kluczowe obrazy, dane statystyczne i opisy PI-RADS® dotyczące prostaty można automatycznie przesłać do systemu PACS w celu archiwizacji.
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Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Szczegółowy przegląd danych wieloparametrycznych z badań
Gotowe do odczytu, konfigurowalne protokoły wyświetlania umożliwiają sprawne wykonywanie przeglądu danych wieloparametrycznych. Obrazy i dane post-processingu można w dowolnym momencie wyświetlać z użyciem dostępnych w systemie DynaCAD wieloparametrycznych układów i funkcji zsynchronizowanego przetwarzania danych.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Dostosowywanie segmentacji obrazów 3D w celu optymalizacji biopsji pod kontrolą obrazu
Tworzone przez użytkownika obszary zainteresowania można wyświetlać na trójwymiarowym modelu prostaty i na wieloobrazowych sekwencjach z badania.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Zaawansowane wyznaczanie docelowych obszarów zainteresowania
Funkcja korekty ruchu zmniejsza niepożądane artefakty obrazu, usprawniając pracę i podnosząc pewność podczas opisywania badań. System może wyświetlać obrazy po korekcie domyślnie lub mogą one być wyświetlane i ukrywane przez użytkownika.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze z podsumowaniem wyników badań
Interaktywne arkusze robocze PI-RADS® v2 umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie danych związanych z wynikami badań. Użytkownicy mogą oznaczać strefy występowania zmian na wykresach obszarów i korzystać z leksykonu PI-RADS® v2 w celu odnotowywania cech charakterystycznych i oceny stopnia zaawansowania zmian chorobowych.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Wyjątkowo szczegółowe opisy badań pacjentów
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Dostępne w systemie DynaCAD konfigurowalne szablony opisów badań pacjentów są automatycznie uzupełniane danymi dotyczącymi średnicy zmian chorobowych, odstępu zmiany od punktu charakterystycznego, parametrów objętościowych i ocen w klasyfikacji PI-RADS®. Użytkownicy mogą automatycznie zapisywać wybrane sekwencje obrazów, krzywe kinetyczne, wyniki pomiarów oraz adnotacje. Po zakończeniu opisy można wydrukować, zapisać jako plik PDF lub udostępnić w formie obrazów DICOM.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Nakładanie lokalizacji docelowych z uprzednich biopsji źródłem cennych informacji
Dostępna w systemie DynaCAD funkcja retrospekcyjnego nakładania danych pozwala na mapowanie i wyświetlanie miejsc, w których dokonano uprzednio biopsji hybrydowej. W celu zapewniania dokładności użytkownicy mogą przeglądać wygenerowane przez system UroNav dane dotyczące lokalizacji docelowych biopsji i próbek pobranych tkanek.
Specyfikacja
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Systemy operacyjne i platformy SQL obsługiwane przez serwer
Windows Server 2012 R2 Data
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Standard
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2008 R2 Standard SP1
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Enterprise
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Professional SP1 w wersji 64-bitowej
SQL Server 2012 SP4
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Sprzęt serwera — konfiguracja „low volume”
Procesor
Procesor z rodziny Intel XEON® E5-2600, dwa układy z czterema rdzeniami fizycznymi i obsługa hyper-threadingu w każdym procesorze
RAM
32
Dysk twardy
100 GB partycja systemowa + ok. 300 GB na przechowywanie danych
*Wymaga urządzenia DynaTRIM do nabycia oddzielnie.
PI-RADS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym American College of Radiology.
Produkt nie jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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