DynaCAD Prostate

DynaCAD to system analizy obrazów MR prostaty wykonanych przy użyciu urządzeń różnych producentów, który rozszerza możliwości analityczne i z zakresu przebiegu pracy dzięki przetwarzaniu i wyświetlaniu obrazów 3D w ramach gotowych do odczytu, konfigurowalnych protokołów wyświetlania. Obrazy można przesyłać bezpośrednio z systemu MR do systemu DynaCAD w celu automatycznego przetwarzania. Po zakończeniu przypadku kluczowe obrazy, dane statystyczne i opisy PI-RADS® dotyczące prostaty można automatycznie przesłać do systemu PACS w celu archiwizacji.