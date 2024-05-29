Rozerwanie ściany żyły głównej górnej (SVC) podczas zabiegu usuwania elektrody jest rzadkim powikłaniem, do którego dochodzi w zaledwie 0,5% przypadków¹. Jednak w razie takiego zdarzenia szybkie zastosowanie okluzyjnego cewnika balonowego Bridge umożliwia szybkie zatamowanie utraty krwi, zapewniając zespołowi czas na przygotowanie się do chirurgicznej naprawy ściany naczynia⁵.
Okluzyjny cewnik balonowy Bridge można rozprężyć w czasie poniżej dwóch minut pod warunkiem poprowadzenia go po wcześniej wprowadzonym prowadniku². Cewnik Bridge jest łatwy w użyciu i nie wymaga dodatkowego przygotowania balonu. Znaczniki nieprzepuszczające promieniowania pomagają w prawidłowym umiejscowieniu cewnika. Konstrukcja cewnika Bridge zapewnia pokrycie całej długości i średnicy SVC w przypadku 90% populacji pacjentów³.
Przywrócenie kontroli
Bezpieczeństwo
Po rozprężeniu okluzyjny cewnik balonowy Bridge dramatycznie ogranicza utratę krwi, średnio nawet o 90% w przypadku rozerwania o długości do 3,5 cm⁴. Przy prawidłowym użyciu cewnika Bridge przeżywalność pacjentów po rozerwaniu SVC wzrosła od 56,4% do 91,7%¹.
Stabilność
Okluzyjny cewnik balonowy Bridge może zapewnić co najmniej 30 minut utrzymywania się parametrów w granicach hemostazy⁵. Ten czas wystarczy, aby ustabilizować pacjenta i przygotować się do chirurgicznej naprawy naczynia. Dzięki cewnikowi Bridge zespół operujący może w warunkach kontrolowanych przygotować się do naprawy, dysponując czystym polem widzenia.
Bezpieczeństwo
Stabilność
Okluzyjny cewnik balonowy Bridge może zapewnić co najmniej 30 minut utrzymywania się parametrów w granicach hemostazy⁵. Ten czas wystarczy, aby ustabilizować pacjenta i przygotować się do chirurgicznej naprawy naczynia. Dzięki cewnikowi Bridge zespół operujący może w warunkach kontrolowanych przygotować się do naprawy, dysponując czystym polem widzenia.
1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, 19 marca 2018 r.
2. Dokument wewnętrzny firmy Philips, D027562. Pełne rozprężenie cewnika Bridge można przeprowadzić w czasie poniżej minuty (53 sekundy) w modelu zwierzęcym, jeśli cewnik został uprzednio założony na prowadnik, lub w czasie poniżej dwóch minut (1 minuta i 46 sekund), jeśli cewnik nie został wcześniej założony.
3. Dokument wewnętrzny firmy Philips, D027563. Na podstawie analizy danych 52 pacjentów (N = 52; % mężczyzn = 48,1; średni wiek 47,1 ±16,5; rozpiętość wieku 63 (od 18 do 81 lat); średni wzrost 170,8 cm ±10,6; rozpiętość wzrostu 40,6 cm (od 152,4 do 193 cm); średni wskaźnik BMI 29,8 ±7,2; rozpiętość wskaźnika BMI 32,1 (od 18,2 do 50,3)) ustalono, że cewnik balonowy pokrywa długość i średnicę SVC w przypadku 90% populacji.
4. Dokument wewnętrzny firmy Philips, D027561. Po rozprężeniu w modelu zwierzęcym z rozerwaniem SVC okluzyjny cewnik balonowy Bridge ogranicza utratę krwi średnio nawet o 90%. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem heparynizowanego modelu świńskiego, w którym długość SVC jest mniejsza niż typowo notowana u ludzi. Podczas gromadzenia opisanych danych użyto cewnika balonowego o konstrukcji dostosowanej skalą do modelu świńskiego.
5. Dokument wewnętrzny firmy Philips, D026197. Model zwierzęcy z rozerwaniem SVC o maks. długości 3,5 cm oraz dwoma elektrodami stymulującymi i jedną elektrodą urządzenia ICD.
Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Za dystrybucję cewnika Bridge w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.
Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.