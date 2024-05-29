GlideLight

Bezpieczne i sprawne usuwanie elektrod zależy od narzędzi, które muszą być uniwersalne i zapewniać odpowiednią kontrolę. Osłona lasera GlideLight oferuje niespotykaną w żadnym innym przyrządzie możliwość dostosowywania częstotliwości powtarzania impulsów lasera w czasie trwania zabiegu. Przy częstotliwości 80 Hz osłona lasera GlideLight wymaga użycia nawet o 55% mniejszej siły przy nawigowaniu narzędziem¹, a samo nawigowanie między miejscami przyrostów odbywa się o 62% sprawniej niż w przypadku osłony SLS II².

Wyświetl produkt