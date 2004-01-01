Wyszukiwane terminy

TightRail Sub-C

Mechaniczna obrotowa osłona dylatacyjna

Znajdź podobne produkty

Osłona TightRail Sub-C to rozwiązanie opracowane specjalnie na potrzeby wymagających zabiegów przeprowadzanych w obszarze podobojczykowym, umożliwiające m.in. wprowadzenie do naczynia z obecnością tkanki włóknistej i zwapnień.

Kontakt z nami
Cechy
Skuteczna dylatacja
Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym

Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja
Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym
Click here for more information
Skuteczna dylatacja
Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym
Popychalność
Popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność

Popychalność

Popychalność
Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność
Click here for more information
Popychalność
Popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność
Śledzenie
Śledzenie

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym

Śledzenie

Śledzenie
Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym
Click here for more information
Śledzenie
Śledzenie

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod
Click here for more information
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod
  • Skuteczna dylatacja
  • Popychalność
  • Śledzenie
  • Bezpieczeństwo
Zobacz wszystkie cechy
Skuteczna dylatacja
Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym

Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja
Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym
Click here for more information
Skuteczna dylatacja
Skuteczna dylatacja

Skuteczna dylatacja

Zaprojektowane na nowo ostrze oraz niskoprofilowa końcówka umożliwiają skuteczną dylatację naczyń w obszarze podobojczykowym
Popychalność
Popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność

Popychalność

Popychalność
Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność
Click here for more information
Popychalność
Popychalność

Popychalność

Krótki, sztywny trzon u podstawy przyrządu zapewnia odpowiednią popychalność
Śledzenie
Śledzenie

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym

Śledzenie

Śledzenie
Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym
Click here for more information
Śledzenie
Śledzenie

Śledzenie

Elastyczna końcówka umożliwia śledzenie przyrządu i łatwe nawigowanie w obszarze podobojczykowym
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod
Click here for more information
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Osłonięte ostrze obrotowe minimalizuje ryzyko urazu naczynia i uszkodzenia sąsiednich elektrod

Specyfikacja

Numer modelu 560-009
Numer modelu 560-009
Rozmiar
  • 9 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 9,1 F / 0,119 cala / 3,0 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 14,4 F / 0,187 cala / 4,8 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 18,9 F / 0,245 cala / 6,3 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
Numer modelu 560-011
Numer modelu 560-011
Rozmiar
  • 11 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 11,1 F / 0,145 cala / 3,6 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 16,4 F / 0,213 cala / 5,5 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 20,9 F / 0,271 cala / 6,9 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
Numer modelu 560-013
Numer modelu 560-013
Rozmiar
  • 13 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 13,1 F / 0,171 cala / 4,3 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 18,4 F / 0,239 cala / 6,1 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 22,9 F / 0,297 cala / 7,6 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
Numer modelu 560-009
Numer modelu 560-009
Rozmiar
  • 9 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 9,1 F / 0,119 cala / 3,0 mm
Numer modelu 560-011
Numer modelu 560-011
Rozmiar
  • 11 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 11,1 F / 0,145 cala / 3,6 mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Numer modelu 560-009
Numer modelu 560-009
Rozmiar
  • 9 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 9,1 F / 0,119 cala / 3,0 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 14,4 F / 0,187 cala / 4,8 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 18,9 F / 0,245 cala / 6,3 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
Numer modelu 560-011
Numer modelu 560-011
Rozmiar
  • 11 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 11,1 F / 0,145 cala / 3,6 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 16,4 F / 0,213 cala / 5,5 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 20,9 F / 0,271 cala / 6,9 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
Numer modelu 560-013
Numer modelu 560-013
Rozmiar
  • 13 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 13,1 F / 0,171 cala / 4,3 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 18,4 F / 0,239 cala / 6,1 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 22,9 F / 0,297 cala / 7,6 mm
Długość robocza
  • 6,1 cala / 15,5 cm
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Za dystrybucję produktów TightRail w Australii odpowiada firma LifeSystems.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.