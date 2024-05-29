Osłona TightRail łączy elastyczność z niezrównaną kontrolą. Elastyczny trzon narzędzia ułatwia lekarzom utrzymywanie płaszczyzny współosiowej względem elektrody. Unikatowa konstrukcja trzonu umożliwia przemieszczanie się w głąb krętej struktury naczynia. Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.
W konstrukcji osłony TightRail zastosowano bardziej elastyczny trzon w porównaniu z innymi ekstrakcyjnymi urządzeniami mechanicznymi, co pozwala na utrzymywanie płaszczyzny współosiowej względem elektrody. Unikatowa konstrukcja trzonu umożliwia przemieszczanie się w głąb krętej struktury naczynia oraz nawigowanie przez często napotykane zwłókniałe i uwapnione zmiany.
Elastyczny trzon
Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy został opracowany w celu umożliwienia skutecznej dylatacji często napotykanych zwłókniałych i uwapnionych zmian przez obrót o 574 stopnie — 287 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 287 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — wraz z każdą pełną aktywacją urządzenia, przy jednoczesnym wysunięciu ostrza zaledwie o 0,5 mm (0,02 cala).
Statyczny trzon zewnętrzny
Ponieważ trzon zewnętrzny nie obraca się wraz z ostrzem, stosowanie osłony zewnętrznej jest opcjonalne, zależnie od preferencji lekarza i scenariusza klinicznego.
Wsparcie firmy Philips
Dzięki swojej elastyczności, osłoniętemu ostrzu oraz statycznemu trzonowi osłona TightRail zapewnia lekarzom maksymalną kontrolę i precyzję podczas zabiegów usuwania elektrod. Ponadto firma Philips zapewnia dla tego produktu usługi serwisowe, wsparcie techniczne oraz dostęp do specjalistycznych szkoleń.
Osłonięte ostrze dylatacyjne
Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając bezpieczne wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.
Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy został opracowany w celu umożliwienia skutecznej dylatacji często napotykanych zwłókniałych i uwapnionych zmian przez obrót o 574 stopnie — 287 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 287 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — wraz z każdą pełną aktywacją urządzenia, przy jednoczesnym wysunięciu ostrza zaledwie o 0,5 mm (0,02 cala).
Statyczny trzon zewnętrzny
Ponieważ trzon zewnętrzny nie obraca się wraz z ostrzem, stosowanie osłony zewnętrznej jest opcjonalne, zależnie od preferencji lekarza i scenariusza klinicznego.
Wsparcie firmy Philips
Dzięki swojej elastyczności, osłoniętemu ostrzu oraz statycznemu trzonowi osłona TightRail zapewnia lekarzom maksymalną kontrolę i precyzję podczas zabiegów usuwania elektrod. Ponadto firma Philips zapewnia dla tego produktu usługi serwisowe, wsparcie techniczne oraz dostęp do specjalistycznych szkoleń.
Osłonięte ostrze dylatacyjne
Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając bezpieczne wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.
