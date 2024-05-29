Wyszukiwane terminy

TightRail

Mechaniczna obrotowa osłona dylatacyjna

Osłona TightRail łączy elastyczność z niezrównaną kontrolą. Elastyczny trzon narzędzia ułatwia lekarzom utrzymywanie płaszczyzny współosiowej względem elektrody. Unikatowa konstrukcja trzonu umożliwia przemieszczanie się w głąb krętej struktury naczynia. Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.

Cechy
W konstrukcji osłony TightRail zastosowano bardziej elastyczny trzon w porównaniu z innymi ekstrakcyjnymi urządzeniami mechanicznymi, co pozwala na utrzymywanie płaszczyzny współosiowej względem elektrody. Unikatowa konstrukcja trzonu umożliwia przemieszczanie się w głąb krętej struktury naczynia oraz nawigowanie przez często napotykane zwłókniałe i uwapnione zmiany.

Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy został opracowany w celu umożliwienia skutecznej dylatacji często napotykanych zwłókniałych i uwapnionych zmian przez obrót o 574 stopnie — 287 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 287 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — wraz z każdą pełną aktywacją urządzenia, przy jednoczesnym wysunięciu ostrza zaledwie o 0,5 mm (0,02 cala).

Statyczny trzon zewnętrzny
Statyczny trzon zewnętrzny
Ponieważ trzon zewnętrzny nie obraca się wraz z ostrzem, stosowanie osłony zewnętrznej jest opcjonalne, zależnie od preferencji lekarza i scenariusza klinicznego.

Wsparcie firmy Philips
Wsparcie firmy Philips
Dzięki swojej elastyczności, osłoniętemu ostrzu oraz statycznemu trzonowi osłona TightRail zapewnia lekarzom maksymalną kontrolę i precyzję podczas zabiegów usuwania elektrod. Ponadto firma Philips zapewnia dla tego produktu usługi serwisowe, wsparcie techniczne oraz dostęp do specjalistycznych szkoleń.

Osłonięte ostrze dylatacyjne
Osłonięte ostrze dylatacyjne
Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając bezpieczne wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.

  • Elastyczny trzon
  • Mechanizm dwukierunkowy
  • Statyczny trzon zewnętrzny
  • Wsparcie firmy Philips
Elastyczny trzon
Elastyczny trzon
W konstrukcji osłony TightRail zastosowano bardziej elastyczny trzon w porównaniu z innymi ekstrakcyjnymi urządzeniami mechanicznymi, co pozwala na utrzymywanie płaszczyzny współosiowej względem elektrody. Unikatowa konstrukcja trzonu umożliwia przemieszczanie się w głąb krętej struktury naczynia oraz nawigowanie przez często napotykane zwłókniałe i uwapnione zmiany.

Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy
Mechanizm dwukierunkowy został opracowany w celu umożliwienia skutecznej dylatacji często napotykanych zwłókniałych i uwapnionych zmian przez obrót o 574 stopnie — 287 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 287 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — wraz z każdą pełną aktywacją urządzenia, przy jednoczesnym wysunięciu ostrza zaledwie o 0,5 mm (0,02 cala).

Statyczny trzon zewnętrzny
Statyczny trzon zewnętrzny
Ponieważ trzon zewnętrzny nie obraca się wraz z ostrzem, stosowanie osłony zewnętrznej jest opcjonalne, zależnie od preferencji lekarza i scenariusza klinicznego.

Wsparcie firmy Philips
Wsparcie firmy Philips
Dzięki swojej elastyczności, osłoniętemu ostrzu oraz statycznemu trzonowi osłona TightRail zapewnia lekarzom maksymalną kontrolę i precyzję podczas zabiegów usuwania elektrod. Ponadto firma Philips zapewnia dla tego produktu usługi serwisowe, wsparcie techniczne oraz dostęp do specjalistycznych szkoleń.

Osłonięte ostrze dylatacyjne
Osłonięte ostrze dylatacyjne
Ostrze dylatacyjne pozostaje osłonięte do momentu aktywacji, zapewniając lekarzowi kontrolę i umożliwiając bezpieczne wykonanie przeciwtrakcji przy końcówce dystalnej docelowej elektrody.

Specyfikacja

Numer modelu 545-509
Numer modelu 545-509
Rozmiar
  • 9 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 9,2 F / 0,119 cala / 3,0 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 15,9 F / 0,207 cala / 5,3 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 20,0 F / 0,266 cala / 6,8 mm
Długość robocza
  • 18,7 cala / 47,5 cm
Numer modelu 545-511
Numer modelu 545-511
Rozmiar
  • 11 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 11,2 F / 0,145 cala / 3,7 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 18,0 F / 0,234 cala / 5,9 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 23,0 F / 0,293 cala / 7,4 mm
Długość robocza
  • 18,7 cala / 47,5 cm
Numer modelu 545-513
Numer modelu 545-513
Rozmiar
  • 13 F
Średnica wewnętrzna urządzenia
  • 13,2 F / 0,171 cala / 4,3 mm
Średnica zewnętrzna urządzenia
  • 20,0 F / 0,260 cala / 6,6 mm
Średnica zewnętrzna osłony zewnętrznej
  • 25,0 F / 0,319 cala / 8,1 mm
Długość robocza
  • 18,7 cala / 47,5 cm
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Za dystrybucję cewnika TightRail w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

