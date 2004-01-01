Wyszukiwane terminy

Osłona lasera

Bezpieczne i sprawne usuwanie elektrod zależy od narzędzi, które muszą być uniwersalne i zapewniać odpowiednią kontrolę. Osłona lasera GlideLight oferuje niespotykaną w żadnym innym przyrządzie możliwość dostosowywania częstotliwości powtarzania impulsów lasera w czasie trwania zabiegu. Przy częstotliwości 80 Hz osłona lasera GlideLight wymaga użycia nawet o 55% mniejszej siły przy nawigowaniu narzędziem¹, a samo nawigowanie między miejscami przyrostów odbywa się o 62% sprawniej niż w przypadku osłony SLS II².

Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.

Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.

Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.
Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.
Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.

Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.

Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.
Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.
Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.

Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.

Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.
Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.
Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.

Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.

Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.
Każda procedura usuwania elektrod przebiega inaczej. Każde miejsce przyrostu ma unikatowy charakter, różnią się również modele elektrod i struktury anatomiczne ciała pacjentów.
Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.

Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.

Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.
Wstrzymanie postępu wyciągania elektrody podczas procedury usuwania może wydłużyć łączny czas trwania zabiegu. Dzięki osłonie lasera GlideLight wyciąganie elektrod przebiega sprawniej z zachowaniem równiejszego tempa.
Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.

Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.

Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.
Używanie dużej siły mechanicznej podczas usuwania elektrody może naruszyć jej integralność³⁻⁶. Osłona lasera GlideLight zapewnia niezbędną kontrolę prowadzenia przyrządu podczas nawigowania między miejscami przyrostów⁷.

Specyfikacja

Numer modelu osłony GlideLight 500-301
Rozmiar osłony
  • 12 F
Maksymalna średnica elektrody docelowej
  • 7,5 F / 0,098 cala / 2,50 mm
Minimalna średnica wewnętrzna końcówki
  • 8,3 F / 0,109 cala / 2,77 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki
  • 12,5 F / 0,164 cala / 4,17 mm
Długość robocza
  • 50 cm
Częstotliwość powtarzania
  • 25–80 Hz
Ustawienie energii terapeutycznej
  • 30–60 mJ/mm
Numer modelu osłony GlideLight 500-302
Rozmiar osłony
  • 14 F
Maksymalna średnica elektrody docelowej
  • 9,5 F / 0,124 cala / 3,17 mm
Minimalna średnica wewnętrzna końcówki
  • 10,2 F / 0,134 cala / 3,40 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki
  • 14,7 F / 0,192 cala / 4,88 mm
Długość robocza
  • 50 cm
Częstotliwość powtarzania
  • 25–80 Hz
Ustawienie energii terapeutycznej
  • 30–60 mJ/mm
Numer modelu osłony GlideLight 500-303
Rozmiar osłony
  • 16 F
Maksymalna średnica elektrody docelowej
  • 11,5 F / 0,150 cala / 3,83 mm
Minimalna średnica wewnętrzna końcówki
  • 12,5 F / 0,164 cala / 4,17 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki
  • 17,2 F / 0,225 cala / 5,72 mm
Długość robocza
  • 50 cm
Częstotliwość powtarzania
  • 25–80 Hz
Ustawienie energii terapeutycznej
  • 30–60 mJ/mm
SLS II Numer modelu 500-001
Maks. średnica elektrody docelowej
  • 7,5 F / 0,098 cala / 2,50 mm
Min. średnica wewnętrzna końcówki
  • 8,3 F / 0,109 cala / 2,77 mm
Maks. średnica zewnętrzna końcówki
  • 12,5 F / 0,164 cala / 4,17 mm
Długość robocza
  • 50 cm
Częstotliwość powtarzania
  • 20–40 Hz
Ustawienie energii terapeutycznej
  • 30–60 mJ/mm
  • 1. Porównanie uśrednionych, szczytowych sił nacisku wymaganych do prowadzenia osłony lasera przy częstotliwościach powtarzania impulsów 40 Hz i 80 Hz przez materiał imitujący zwłókniałą tkankę i przy prędkości przesuwania narzędzia 1,0 mm na sekundę. D015722, dane z badań własnych firmy Philips.
  • 2. Porównanie siły ablacji i prędkości przesuwania osłony lasera przy częstotliwościach 40 Hz i 80 Hz na podstawie danych zgromadzonych w badaniu D015786. Dane z badań własnych firmy Philips.
  • 3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425–34.
  • 4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Lipiec;5(7):1083-7. Epub 9 października 2007 r.
  • 5. Smith MC, Love CJ. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736–52.
  • 6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671–1676.
  • 7. Stosowanie mniejszej siły przy nawigowaniu narzędziem obniża siłę wywieraną na elektrody podczas ich usuwania. D015861-01, dane z badań własnych firmy Philips.
  • 8. Design Verification Report for Ablation Force Testing. D015722, dane z badań własnych firmy Philips.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Za dystrybucję cewnika GlideLight w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

