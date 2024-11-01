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FlexSpot

Zintegrowane stanowisko robocze w sterowni opracowane z myślą o potrzebach użytkownika

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W obliczu coraz większej liczby aplikacji stosowanych w pracowni, ich prosta obsługa ma coraz większe znaczenie. Rozwiązanie FlexSpot gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich aplikacji w jednym kompaktowym stanowisku z możliwością personalizacji. Członkowie zespołu mogą wykonywać różne zadania osobno, nie przeszkadzając sobie nawzajem, co skraca przerwy pomiędzy zabiegami.

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Cechy
Pełna kontrola z jednego miejsca
Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.

Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca
Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.
Click here for more information
Pełna kontrola z jednego miejsca
Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.
Tryb pracy równoległej
Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.

Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej
System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.
Click here for more information
Tryb pracy równoległej
Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.
Intuicyjny przebieg badań
Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.

Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań
Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.
Click here for more information
Intuicyjny przebieg badań
Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.
Click here for more information
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.
Click here for more information
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.
Click here for more information
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.
  • Pełna kontrola z jednego miejsca
  • Tryb pracy równoległej
  • Intuicyjny przebieg badań
  • Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
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Pełna kontrola z jednego miejsca
Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.

Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca
Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.
Click here for more information
Pełna kontrola z jednego miejsca
Pełna kontrola z jednego miejsca

Pełna kontrola z jednego miejsca

Kiedy przeglądasz i obsługujesz wszystkie aplikacje oraz manipulujesz nimi z poziomu jednego stanowiska roboczego w sterowni praca przebiega łatwiej. Opracowane przez firmę Philips zintegrowane stanowisko robocze FlexSpot jest wyposażone w jeden lub dwa 27-calowe monitory panoramiczne oraz jedną mysz i klawiaturę. Umożliwia ono sterowanie wieloma źródłami zewnętrznymi i konfigurowanie układów ekranu w sterowni i pracowni, jak również zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji.
Tryb pracy równoległej
Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.

Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej
System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.
Click here for more information
Tryb pracy równoległej
Tryb pracy równoległej

Tryb pracy równoległej

System FlexSpot został opracowany z myślą o oszczędności czasu. Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie czynności przy ergonomicznym stanowisku roboczym, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy tego samego lub innego pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować raportowanie badania innego pacjenta.
Intuicyjny przebieg badań
Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.

Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań
Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.
Click here for more information
Intuicyjny przebieg badań
Intuicyjny przebieg badań

Intuicyjny przebieg badań

Łatwo przeglądaj informacje na charakterystycznym czarnym tle interfejsu użytkownika systemu FlexSpot. Wyróżnione są tam aktywne aplikacje i kroki, co zapewnia dodatkowe wskazówki prowadzącemu zabieg. Wszystkie systemy i narzędzia interwencyjne Azurion korzystają z tego samego ustandaryzowanego interfejsu użytkownika, co ułatwia szkolenie i rotację personelu medycznego między laboratoriami interwencyjnymi.
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.
Click here for more information
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi
Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Aby ułatwić i ustandaryzować konfigurację systemu stanowiska roboczego FlexSpot, spersonalizowany układ ekranu pojawia się automatycznie po wybraniu protokołu procedury. Dany oddział może utworzyć nieograniczoną liczbę układów dla każdej procedury i/lub operatora klinicznego. W danym układzie można również zmieniać porządek i rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas.
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.
Click here for more information
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot
Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

Instalacja dodatkowych stanowisk FlexSpot

W sterowni lub w pokoju badań lekarskich można umieścić dodatkowe stanowisko robocze FlexSpot przeznaczone do wyświetlania i obsługi aplikacji. Dzięki temu jedna osoba może przykładowo monitorować przebieg zabiegu, podczas gdy inny pracownik rejestruje dane lub przygotowuje raporty, co podnosi wydajność pracy.
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.
Click here for more information
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni
Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Usprawnij przebieg pracy w swojej sterowni

Integrując wszystkie ważne aplikacje w jednym stanowisku roboczym, możesz się cieszyć pracą w wydajnym, uporządkowanym środowisku sterowni. Może to mieć dobry wpływ na obszar roboczy, z którego korzysta kilka różnych osób podczas zabiegu lub na zmianie.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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