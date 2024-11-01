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Bezproblemowa kontrola działania kompatybilnych aplikacji przy stole, w polu sterylnym, dzięki ulepszonemu modułowi ekranu dotykowego Azurion Pro. Dostęp do parametrów fizjologicznych, obrazowania IVUS, pomiarów hemodynamicznych, narzędzi interwencyjnych i wszystkich parametrów obrazowania, aby móc pracować szybko i zdecydowanie. Kontrolowanie tych aplikacji w pomieszczeniu zabiegowym pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć nieporządek sprzętowy i pomaga skupić się na pacjencie.
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Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
Poprawia widoczność szczegółów
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Poprawia widoczność szczegółów
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu
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Przyjazny dla operatorów system Azurion umożliwia wykonywanie szerokiej gamy rutynowych i złożonych zabiegów interwencyjnych prosto i pewnie. Zaawansowane funkcje w połączeniu z innowacyjną geometrią systemu usprawniają przebieg procedur, optymalizują wydajność pracy w pracowni i zapewniają pacjentom najwyższą jakość opieki.
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Seria Azurion 7 z 12-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu wydajności operacyjnej poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
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Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
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Odkryj nowe, wyjątkowe możliwości obrazowania podczas zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, kardiologii pediatrycznej i elektrofizjologii dzięki dwupłaszczyznowemu systemowi serii Azurion 7 z dwoma 12-calowymi detektorami. Ten wiodący w branży system do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania umożliwia przeprowadzanie zabiegów z łatwością i pewnością wynikającą z ujednoliconego przebiegu pracy, co pomaga w optymalizacji działania pracowni oraz gwarantuje najwyższy poziom opieki nad pacjentami. Rozwiązanie to umożliwia płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
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System dwupłaszczyznowy Azurion 7 z jednym detektorem 20 cali i jednym detektorem 12 cali umożliwia wykonywanie szerokiej gamy badań interwencyjnych serca i naczyń z niezwykłą precyzją i łatwością. Ten wiodący na rynku system,zaprojektowany z myślą o komforcie pracy użytkownika, pozwala na prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania prosto i pewnie, zapewniając optymalizację pracy w pracowni oraz wyjątkową jakość opieki. Sterowanie wszystkimi istotnymi aplikacjami odbywa się z poziomu jednego ekranu dotykowego umieszczonego z boku stołu, co pozwala na szybkie podejmowanie pewnych decyzji bez konieczności opuszczania sterylnego pola.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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