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Touch screen module pro

Intuicyjny, przystołowy moduł sterowania z ekranem dotykowym

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Bezproblemowa kontrola działania kompatybilnych aplikacji przy stole, w polu sterylnym, dzięki ulepszonemu modułowi ekranu dotykowego Azurion Pro. Dostęp do parametrów fizjologicznych, obrazowania IVUS, pomiarów hemodynamicznych, narzędzi interwencyjnych i wszystkich parametrów obrazowania, aby móc pracować szybko i zdecydowanie. Kontrolowanie tych aplikacji w pomieszczeniu zabiegowym pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć nieporządek sprzętowy i pomaga skupić się na pacjencie.

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Cechy
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej
W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.
Click here for more information
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.

Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja
Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.
Click here for more information
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.

Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne
Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.
Click here for more information
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.

Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu
Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.
Click here for more information
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.
Poprawia widoczność szczegółów

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.
  • Zwiększa wydajność pracy zespołowej
  • Wyraźna komunikacja
  • Jasne wskaźniki wizualne
  • Różne możliwości montażu
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Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej
W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.
Click here for more information
Zwiększa wydajność pracy zespołowej
Zwiększa wydajność pracy zespołowej

Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.

Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja
Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.
Click here for more information
Wyraźna komunikacja
Wyraźna komunikacja

Wyraźna komunikacja

Duży wskaźnik myszy można uwidocznić na obrazie w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu zabiegowym i w sterowni, aby zapewnić jednoznaczną komunikację i możliwość skupienia na zabiegu, szczególnie w przypadkach, gdy w pomieszczeniu zabiegowym są obecne większe zespoły.
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.

Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne
Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.
Click here for more information
Jasne wskaźniki wizualne
Jasne wskaźniki wizualne

Jasne wskaźniki wizualne

Nowy interfejs użytkownika w module ekranu dotykowego Pro z charakterystycznym czarnym tłem ułatwia podgląd potrzebnych informacji. Wyróżnione są aktywne aplikacje i kroki, aby dostarczyć operatorowi dodatkowych wskazówek.
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.

Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu
Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.
Click here for more information
Różne możliwości montażu
Różne możliwości montażu

Różne możliwości montażu

Ulepszony moduł ekranu dotykowego Pro można zamontować z boku stołu, przy jego końcu dla wygody techników lub w sterowni, zależnie od potrzeb związanych z różnymi rodzajami zabiegów lub metodami pracy. W jednym systemie można zintegrować maksymalnie trzy moduły ekranu dotykowego.
Poprawia widoczność szczegółów

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.

Poprawia widoczność szczegółów

Aby łatwej nawigować, wystarczy dwukrotnie dotknąć obrazu RTG i/lub mapy, aby zastosować powiększenie na poziomie 200%. Dzięki opcji Dual Fluoro powiększony obraz pozostanie na ekranie podczas zabiegu.
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Final CEE consent

  • 1. Narzędzia do wspólnej rejestracji są dostępne w przypadku konfiguracji IntraSight 7 w systemie SyncVision.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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