Zwiększa wydajność pracy zespołowej

W celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej jedna osoba może monitorować obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu FlexSpot w sterowni, podczas gdy drugi pracownik obserwuje go na module ekranu dotykowego Pro w pomieszczeniu zabiegowym. Można w łatwy sposób, za pomocą gestów stosowanych przy obsłudze tabletu, dostosować wszystkie ustawienia RTG oraz kolimację na obrazie klinicznym, a także wybierać obrazy do przeglądu i przetwarzania końcowego. Równie łatwo można zapisywać i przywracać ustawienia pozycji systemu.