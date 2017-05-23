Zintegrowana cewka do badania jamy brzusznej oraz naczyń obwodowych. Zawiera cewkę FlexCoverage Anterior. W połączeniu z cewką FlexCoverage Posterior zapewnia pokrycie wynoszące 60 cm i obsługę maksymalnie 32 kanałów. Odpowiednio wyprofilowany kształt i brak konieczności stosowania pasów poprawia wygodę pacjenta.
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