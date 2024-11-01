Zintegrowana cewka do badań całego ciała oraz naczyń obwodowych. Składa się z dwóch cewek dStream Torso. W połączeniu z cewką dStream Posterior, HeadNeck i dStream Base zapewnia pokrycie wynoszące 200 cm i maksymalnie 108 kanałów. Elastyczna, lekka, łatwa do ułożenia cewka dStream Torso przeznaczona jest do obrazowania ciała zarówno wzdłuż, jak i wszerz u niemal wszystkich pacjentów. Zapewnia to znaczny obszar pokrycia i wygodę użycia bez potrzeby stosowania pasów.
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