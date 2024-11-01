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Cewka dStream WholeBody

Cewka MR

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Zintegrowana cewka do badań całego ciała oraz naczyń obwodowych. Składa się z dwóch cewek dStream Torso. W połączeniu z cewką dStream Posterior, HeadNeck i dStream Base zapewnia pokrycie wynoszące 200 cm i maksymalnie 108 kanałów. Elastyczna, lekka, łatwa do ułożenia cewka dStream Torso przeznaczona jest do obrazowania ciała zarówno wzdłuż, jak i wszerz u niemal wszystkich pacjentów. Zapewnia to znaczny obszar pokrycia i wygodę użycia bez potrzeby stosowania pasów.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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