Zintegrowana cewka do badań całego ciała oraz naczyń obwodowych. Składa się z dwóch cewek dStream Torso. W połączeniu z cewką dStream Posterior, HeadNeck i dStream Base zapewnia pokrycie wynoszące 200 cm i maksymalnie 108 kanałów. Elastyczna, lekka, łatwa do ułożenia cewka dStream Torso przeznaczona jest do obrazowania ciała zarówno wzdłuż, jak i wszerz u niemal wszystkich pacjentów. Zapewnia to znaczny obszar pokrycia i wygodę użycia bez potrzeby stosowania pasów.