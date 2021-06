dStream HeadNeckSpine to zintegrowane rozwiązanie do badań mózgu i kręgosłupa oraz całego układu nerwowego i nerwowo-naczyniowego. Obejmuje połączone ze sobą i zintegrowane ze stołem cewki HeadNeck i dStream Posterior oraz cewkę dStream Base. Cyfrowa architektura RF technologii dStream pozwala uzyskać wyjątkowy stosunek sygnału do szumu (SNR) poprzez digitalizację sygnału w cewce, a także wykonywać zaawansowane obrazowanie równoległe dS SENSE. Lustro zapewnia otwarte pole widzenia. W systemach z dużym otworem sekcję głowy można odchylić, aby ułatwić pozycjonowanie i poprawić komfort pacjenta.