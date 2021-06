Cewkę dStream Knee 8ch opracowano z myślą o obrazowaniu stawu kolanowego w wysokiej rozdzielczości oraz wizualizacji szczegółów struktur chrzęstnych i drobnych więzadeł. Cewkę można łatwo regulować w celu dopasowania do lewego lub prawego kolana. Dzięki dokładnemu dopasowaniu do kształtu ciała pacjenta zapewnia optymalny stosunku sygnału do szumu. Cewkę można nieco obrócić względem jej podstawy, aby poprawić wygodę pacjenta i ułatwić montaż, również dzięki zastosowaniu kilkuelementowej konstrukcji z pojedynczym uchwytem.