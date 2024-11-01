8-elementowa cewka dStream Pediatric NeuroSpine o otwartej konstrukcji jest przeznaczona do wykonywania wysokiej rozdzielczości badań układu nerwowego i kręgosłupa u dzieci. Choć zoptymalizowano ją pod kątem badań noworodków, można stosować ją z powodzeniem u wszystkich pacjentów pediatrycznych o masie ciała do 10 kg. Cewka ma profilowany kształt kołyski i jest specjalnie przeznaczona dla najmłodszych pacjentów pediatrycznych wymagających doskonałej opieki. Dzięki otwartej, jednoelementowej konstrukcji pacjenta można ułożyć i przygotować do badania poza pracownią MR. Pozwala to na wykonywanie neurologicznych badań mózgu i kręgosłupa bez konieczności przenoszenia dziecka.
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