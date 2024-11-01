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Cewka dStream Ped NeuroSpine 8ch

Cewka MR

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8-elementowa cewka dStream Pediatric NeuroSpine o otwartej konstrukcji jest przeznaczona do wykonywania wysokiej rozdzielczości badań układu nerwowego i kręgosłupa u dzieci. Choć zoptymalizowano ją pod kątem badań noworodków, można stosować ją z powodzeniem u wszystkich pacjentów pediatrycznych o masie ciała do 10 kg. Cewka ma profilowany kształt kołyski i jest specjalnie przeznaczona dla najmłodszych pacjentów pediatrycznych wymagających doskonałej opieki. Dzięki otwartej, jednoelementowej konstrukcji pacjenta można ułożyć i przygotować do badania poza pracownią MR. Pozwala to na wykonywanie neurologicznych badań mózgu i kręgosłupa bez konieczności przenoszenia dziecka.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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