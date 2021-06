8-elementowa cewka dStream Pediatric Torso jest przeznaczona do wyjątkowego obrazowania tułowia i serca u dzieci. Choć zoptymalizowano ją pod kątem badań noworodków, można stosować ją z powodzeniem u wszystkich pacjentów pediatrycznych o masie ciała do 10 kg. Dwuelementowa konstrukcja cewki pozwala na zdjęcie górnej części i uzyskanie swobodnego dostępu do małego pacjenta. Aby zapewnić dziecku dodatkowe podparcie, można zastosować wyprofilowaną podkładkę. Dla starszych dzieci przeznaczone są natomiast specjalne materace, na których kładzie się je na czas badania.