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Cewka dStream HandWrist 16ch

Cewka MR

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Cewka dStream HandWrist 16ch zapewnia ścisłe dopasowanie do lewej lub prawej dłoni i nadgarstka, umożliwiające uzyskanie wysokiego stosunku sygnału do szumu wymaganego do akwizycji obrazów z małym i dużym polem widzenia. Jednoelementowa, obła, przegubowa konstrukcja cewki ułatwia ułożenie pacjenta do badania. Obrazowanie wysokiej jakości można przeprowadzić, ustawiając cewkę z boku pacjenta. Cewkę mocuje się do sztywnej podstawy w celu ograniczenia artefaktów spowodowanych ruchami wykonywanymi przez pacjenta.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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