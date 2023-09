Elastyczność dzięki dużemu zakresowi ruchu

System Zenition 30 z obrotem w zakresie do 156 stopni zapewnia łatwiejszy dostęp i wsparcie w przypadku pozycjonowania na potrzeby trudniejszych do zobrazowania struktur anatomicznych. Wyjątkowa głębokość ramienia C wynosząca 73 cm pozwala na skuteczne obrazowanie pacjentów o różnej budowie ciała. Użytkownik może z łatwością obsługiwać system dzięki niskiej masie i wyważonemu ramieniu C, co ułatwia jego płynne pozycjonowanie i przemieszczanie.