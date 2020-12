Oszczędność czasu dzięki weryfikacji przebiegu operacji — sprawny i szybki transport pacjenta podczas procedur neurochirurgicznych pozwala szybko uzyskać dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR, pomagając w podejmowaniu decyzji chirurgicznych. Lokalizacja systemu MR poza salą operacyjną daje możliwość regularnego korzystania z aparatu do celów diagnostycznych, kiedy nie jest on używany do obrazowania śródoperacyjnego.