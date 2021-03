Go

DreamStation Go to urządzenie do terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (ang. positive airway pressure, PAP), które ze względu na możliwość łatwego przenoszenia jest przeznaczone dla osób, które często podróżują. Dzięki wyjątkowemu połączeniu takich cech, jak łatwość podłączania innych urządzeń, wygoda pakowania oraz obsługi, jest urządzeniem, na którym pacjenci mogą całkowicie polegać.