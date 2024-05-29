Platforma IntraSight Mobile to łatwy w obsłudze i zajmujący niewiele miejsca system do cyfrowego obrazowania IVUS i pomiarów parametrów fizjologicznych opracowany z myślą o zabiegach w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych i zapewniający możliwość sterowania bezpośrednio w polu sterylnym. Rozwiązanie to jest dostępne dla szpitali, pracowni działających w ramach praktyki lekarskiej oraz ambulatoryjnych ośrodków leczenia chirurgicznego.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
|Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
|
|Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
|
|Moduł ekranu dotykowego (TSM)
|
|Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
|
|Zabezpieczenia systemu Windows 10
|
|Parametry wejściowe systemu
|
|Wymiary i waga całego systemu
|
|Wyświetlacz
|
|Procesor
|
|Pamięć
|
|Pojemność dysku twardego
|
|Funkcje archiwizacji cyfrowej
|
|Pliki wyjściowe na nośnik USB
|
|Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
|
|Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
|
|Moduł ekranu dotykowego (TSM)
|
|Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
|
|Zabezpieczenia systemu Windows 10
|
|Parametry wejściowe systemu
|
|Wymiary i waga całego systemu
|
|Wyświetlacz
|
|Procesor
|
|Pamięć
|
|Pojemność dysku twardego
|
|Funkcje archiwizacji cyfrowej
|
|Pliki wyjściowe na nośnik USB
|
|Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
|
|Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
|
|Parametry wejściowe systemu
|
|Wymiary i waga całego systemu
|
|Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
|
|Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
|
|Moduł ekranu dotykowego (TSM)
|
|Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
|
|Zabezpieczenia systemu Windows 10
|
|Parametry wejściowe systemu
|
|Wymiary i waga całego systemu
|
|Wyświetlacz
|
|Procesor
|
|Pamięć
|
|Pojemność dysku twardego
|
|Funkcje archiwizacji cyfrowej
|
|Pliki wyjściowe na nośnik USB
|
|Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
|
|Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
|
|Moduł ekranu dotykowego (TSM)
|
|Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
|
|Zabezpieczenia systemu Windows 10
|
|Parametry wejściowe systemu
|
|Wymiary i waga całego systemu
|
|Wyświetlacz
|
|Procesor
|
|Pamięć
|
|Pojemność dysku twardego
|
|Funkcje archiwizacji cyfrowej
|
|Pliki wyjściowe na nośnik USB
|
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.