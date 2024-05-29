Wyszukiwane terminy

IntraSight Mobile

Platforma aplikacji do zastosowań interwencyjnych

Znajdź podobne produkty

Platforma IntraSight Mobile to łatwy w obsłudze i zajmujący niewiele miejsca system do cyfrowego obrazowania IVUS i pomiarów parametrów fizjologicznych opracowany z myślą o zabiegach w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych i zapewniający możliwość sterowania bezpośrednio w polu sterylnym. Rozwiązanie to jest dostępne dla szpitali, pracowni działających w ramach praktyki lekarskiej oraz ambulatoryjnych ośrodków leczenia chirurgicznego.

Kontakt z nami
Cechy
Intuicyjny interfejs użytkownika
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.
Click here for more information
Intuicyjny interfejs użytkownika
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.
Tryb demonstracyjny
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Click here for more information
Tryb demonstracyjny
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) do obsługi na sali zabiegowej
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.
Click here for more information
Moduł ekranu dotykowego (TSM) do obsługi na sali zabiegowej
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie zmiany chorobowej
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.
Click here for more information
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie zmiany chorobowej
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.
Obrazowanie w skali szarości rozszerza możliwości angiografii
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.
Click here for more information
Obrazowanie w skali szarości rozszerza możliwości angiografii
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.
ChromaFlo — rozwiązanie do oceny apozycji stentu
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.
Click here for more information
ChromaFlo — rozwiązanie do oceny apozycji stentu
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Tryb demonstracyjny
  • Moduł ekranu dotykowego (TSM) do obsługi na sali zabiegowej
  • Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie zmiany chorobowej
Zobacz wszystkie cechy
Intuicyjny interfejs użytkownika
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.
Click here for more information
Intuicyjny interfejs użytkownika
System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu.

System IntraSight Mobile wyposażono w intuicyjny interfejs zapewniający łatwość obsługi. System prowadzący użytkownika i jednolite elementy sterujące upraszczają szkolenie personelu. Oprogramowanie jest wyposażone w system uproszczonych adnotacji w zależności od rodzaju zabiegu: żylnego, tętniczego, dostęp tętniczo-żylny, zabieg w obrębie aorty piersiowej/brzusznej.
Tryb demonstracyjny
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Click here for more information
Tryb demonstracyjny
Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.

Tryb opracowany z myślą o ułatwieniu szkolenia i szybkim wdrażaniu nowych użytkowników, a także utrzymywaniu biegłości personelu w obsłudze systemu. Nauka odbywa się na przykładzie przypadku ucisku żyły.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) do obsługi na sali zabiegowej
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.
Click here for more information
Moduł ekranu dotykowego (TSM) do obsługi na sali zabiegowej
Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie.

Jedynie firma Philips oferuje prostotę cyfrowego obrazowania IVUS w technologii „plug and play” w połączeniu z pomiarami parametrów fizjologicznych oraz możliwością sterowania systemem na sali zabiegowej za pomocą ekranu dotykowego, pozwalającego na szybszy dostęp do danych i informacji o pacjencie. Tablet umożliwia też szybką nawigację i wykonywanie pomiarów. Dzięki elastycznemu ramieniu moduł TSM jest zawsze pod ręką. Rozwiązanie to zapewnia przeprowadzenie całego zabiegu bez odchodzenia od stołu operacyjnego.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie zmiany chorobowej
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.
Click here for more information
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie zmiany chorobowej
Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny.

Obrazowanie IVUS ułatwia lekarzom ocenę zmian chorobowych, w tym rozległości blaszek miażdżycowych (wartości procentowej zwężenia światła naczynia), lokalizacji i morfologii zmiany, objętości zwapnień, jak również obecności skrzepliny. Obrazowanie metodą IVUS umożliwia również analizę kluczowych parametrów, takich jak pomiary przekroju światła naczynia, wspomagając tym samym proces diagnostyczny.
Obrazowanie w skali szarości rozszerza możliwości angiografii
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.
Click here for more information
Obrazowanie w skali szarości rozszerza możliwości angiografii
Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne poprzez uszczegółowienie widzianych obrazów.

Obrazowanie w skali szarości wzbogaca obrazowanie angiograficzne. Badanie angiograficzne pokazuje jedynie światło naczynia wypełnione kontrastem (lumenografia), podczas gdy obrazowanie IVUS pokazuje grubość oraz lokalizację blaszki miażdżycowej pozwalając na precyzyjną ocenę stopnia choroby, a także pomagając w optymalnej implantacji stentu.
ChromaFlo — rozwiązanie do oceny apozycji stentu
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.
Click here for more information
ChromaFlo — rozwiązanie do oceny apozycji stentu
Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na czerwono w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów.

Obrazowanie ChromaFlo umożliwia oznaczenie przepływającej krwi na kolor czerwony w celu ułatwienia oceny apozycji stentu, wymiarów światła naczynia i innych parametrów. Tryb ten można stosować dla naczyń obwodowych, w tym tętnicy udowej powierzchownej i tętnicy biodrowej. Ten tryb obrazowania został opracowany w celu natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia i apozycji stentu oraz ułatwionego rozpoznawania bifurkacji, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych.

Dokumentacja

Broszura (2)

Broszura

Broszura (2)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (2)

Broszura

Specyfikacja

Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
  • Tak
Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
  • Nie
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
  • Opcjonalne
Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
  • Tak
Zabezpieczenia systemu Windows 10
  • Tak
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Parametry wejściowe systemu
  • 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 W
Wymiary i waga całego systemu
  • Wys. 63,06 cala, szer. 21,68 cala, gł. 22,34 cala; 124,5 funta
Wyświetlacz
  • Przekątna 19 cali, rozdzielczość 1280 × 1024
Procesor
  • 1 czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz
Pamięć
  • 16 GB pamięci RAM
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD NvME 256 GB, dysk SSD SATA 1 TB
Funkcje archiwizacji cyfrowej
  • Dysk twardy, płyty DVD/Blu-ray, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Pliki wyjściowe na nośnik USB
  • .jpg
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 5
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 5
Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
  • Tak
Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
  • Tak
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
  • Tak
Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
  • Tak
Zabezpieczenia systemu Windows 10
  • Tak
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile serii 5
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile serii 5
Parametry wejściowe systemu
  • 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 W
Wymiary i waga całego systemu
  • Wys. 63,06 cala, szer. 21,68 cala, gł. 26,11 cala; 137,5 funta
Wyświetlacz
  • Przekątna 19 cali, rozdzielczość 1280 × 1024
Procesor
  • 1 czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz
Pamięć
  • 16 GB pamięci RAM
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD NvME 256 GB, dysk SSD SATA 1 TB
Funkcje archiwizacji cyfrowej
  • Dysk twardy, płyty DVD/Blu-ray, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Pliki wyjściowe na nośnik USB
  • .jpg
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
  • Tak
Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
  • Nie
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Parametry wejściowe systemu
  • 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 W
Wymiary i waga całego systemu
  • Wys. 63,06 cala, szer. 21,68 cala, gł. 22,34 cala; 124,5 funta
Zobacz wszystkie specyfikacje
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 3
Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
  • Tak
Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
  • Nie
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
  • Opcjonalne
Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
  • Tak
Zabezpieczenia systemu Windows 10
  • Tak
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile 3
Parametry wejściowe systemu
  • 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 W
Wymiary i waga całego systemu
  • Wys. 63,06 cala, szer. 21,68 cala, gł. 22,34 cala; 124,5 funta
Wyświetlacz
  • Przekątna 19 cali, rozdzielczość 1280 × 1024
Procesor
  • 1 czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz
Pamięć
  • 16 GB pamięci RAM
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD NvME 256 GB, dysk SSD SATA 1 TB
Funkcje archiwizacji cyfrowej
  • Dysk twardy, płyty DVD/Blu-ray, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Pliki wyjściowe na nośnik USB
  • .jpg
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 5
Konfiguracja systemu IntraSight Mobile 5
Licencja na funkcje obrazowania (w tym na cyfrowe i rotacyjne obrazowanie IVUS oraz funkcję ChromaFlo)
  • Tak
Licencja na pomiary fizjologiczne (w tym na narzędzie iFR do oceny zmiany bez wywoływania hiperemii oraz indeks FFR)
  • Tak
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
  • Tak
Usługi zdalne Philips Remote Services (PRS)
  • Tak
Zabezpieczenia systemu Windows 10
  • Tak
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile serii 5
Dane techniczne systemu IntraSight Mobile serii 5
Parametry wejściowe systemu
  • 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 W
Wymiary i waga całego systemu
  • Wys. 63,06 cala, szer. 21,68 cala, gł. 26,11 cala; 137,5 funta
Wyświetlacz
  • Przekątna 19 cali, rozdzielczość 1280 × 1024
Procesor
  • 1 czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz
Pamięć
  • 16 GB pamięci RAM
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD NvME 256 GB, dysk SSD SATA 1 TB
Funkcje archiwizacji cyfrowej
  • Dysk twardy, płyty DVD/Blu-ray, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Pliki wyjściowe na nośnik USB
  • .jpg
  • 1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 11 maja 2017 r.;376(19):1824–1834.
  • 2. Patel M. „Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision-making”. Late-breaking Clinical Trial — prezentacja na konferencji ACC 10 marca 2018 r.
  • 3. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 11 maja 2017 r.;376(19):1813–1823.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.