Zestaw cewek dS Microscopy umożliwia obrazowanie z wysoką rozdzielczością wewnątrz warstwy przy wysokim stosunku sygnału do szumu i małym polu widzenia. W jego skład wchodzi jedna cewka 23 mm przeznaczona do obrazowania skóry i palców i jedna cewka 47 mm do akwizycji obrazów oczodołów i naczyń powierzchniowych. Można je łączyć ze sobą i z cewką FlexCoverage Posterior lub cewkami dS Flex.