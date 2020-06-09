Wyszukiwane terminy

SmartCT Dual Phase Cerebral

Technologia obrazowania neurologicznego

Akwizycja Dual Phase Cerebral służy do wykonywania dwóch następujących po sobie skanów TK mózgu z użyciem wiązki stożkowej ze wzmocnieniem kontrastowym. W przypadku pacjenta z udarem mózgu z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten typ akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Akwizycję tą można wykonać zarówno z dotętniczym, jak i dożylnym wstrzyknięciem środka kontrastowego.

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów przy stole
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Funkcja Bolus Watch do monitorowania kontrastu i rozpoczęcia akwizycji CBCT we właściwym czasie
W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.

W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.

W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.
W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.
Obraz CBCT ze wzmocnieniem kontrastowym we wczesnej i późnej fazie napływu do wizualizacji niedrożności dużych naczyń
W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].

W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].

W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].
W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].
Narzędzie do lokalizowania izocentrum jako pomoc w układaniu głowy pacjenta
Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.

Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.

Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.
Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.
Podobne do badania TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni interwencyjnej może „uwolnić” skaner TK do wykorzystania do badań diagnostycznych
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów przy stole
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Funkcja Bolus Watch do monitorowania kontrastu i rozpoczęcia akwizycji CBCT we właściwym czasie
W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.

W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.

W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.
W przypadku dożylnego wstrzyknięcia środka kontrastowego funkcja Bolus Watch wykorzystuje specjalny tryb fluoroskopii do wizualizacji jego postępującego przepływu przez naczynia krwionośne. W ten sposób akwizycję techniką tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) można rozpocząć we właściwym czasie, gdy środek kontrastowy dotrze do naczyń mózgowych. Po akwizycji dwa objętościowe obrazy CBCT automatycznie otwierają się w układzie obok siebie lub są nakładane na siebie w oprogramowaniu SmartCT Dual Viewer.
Obraz CBCT ze wzmocnieniem kontrastowym we wczesnej i późnej fazie napływu do wizualizacji niedrożności dużych naczyń
W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].

W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].

W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].
W przypadku pacjenta z udarem z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten rodzaj akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Dual Phase CBCT jest coraz częściej wykorzystywaną aplikacją do diagnostyki udaru mózgu. Technika CBCT bez kontrastu pomaga wykryć wczesne zmiany niedokrwienne. Dzięki aplikacji CBCT Dual Phase Cerebral obraz we wczesnej fazie napływu pomaga zidentyfikować okluzję proksymalną, podczas gdy akwizycja w fazie późnej pomaga wykryć krążenie oboczne za pomocą pojedynczego wstrzyknięcia kontrastu[4].
Narzędzie do lokalizowania izocentrum jako pomoc w układaniu głowy pacjenta
Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.

Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.

Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.
Akwizycja wsparta instrukcjami pomaga również w prawidłowym ustawieniu głowy pacjenta w izocentrum. Na tym etapie oprogramowanie wykrywa pozycję głowy na podstawie obrazu fluoroskopowego i sugeruje, jak przesunąć stół, aby ustawić głowę w izocentrum rotacji.
Podobne do badania TK obrazowanie przeprowadzane w pracowni interwencyjnej może „uwolnić” skaner TK do wykorzystania do badań diagnostycznych
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
  • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
  • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902.
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745.
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

