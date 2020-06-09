Wyszukiwane terminy
Akwizycja Dual Phase Cerebral służy do wykonywania dwóch następujących po sobie skanów TK mózgu z użyciem wiązki stożkowej ze wzmocnieniem kontrastowym. W przypadku pacjenta z udarem mózgu z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten typ akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Akwizycję tą można wykonać zarówno z dotętniczym, jak i dożylnym wstrzyknięciem środka kontrastowego.
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów przy stole
Funkcja Bolus Watch do monitorowania kontrastu i rozpoczęcia akwizycji CBCT we właściwym czasie
Obraz CBCT ze wzmocnieniem kontrastowym we wczesnej i późnej fazie napływu do wizualizacji niedrożności dużych naczyń
Narzędzie do lokalizowania izocentrum jako pomoc w układaniu głowy pacjenta
Podobne do badania TK obrazowanie w pracowni radiologii interwencyjnej może „uwolnić” skaner TK na potrzeby badań diagnostycznych
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Sterowanie zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji 3D i pomiarów przy stole
Funkcja Bolus Watch do monitorowania kontrastu i rozpoczęcia akwizycji CBCT we właściwym czasie
Obraz CBCT ze wzmocnieniem kontrastowym we wczesnej i późnej fazie napływu do wizualizacji niedrożności dużych naczyń
Narzędzie do lokalizowania izocentrum jako pomoc w układaniu głowy pacjenta
Podobne do badania TK obrazowanie w pracowni radiologii interwencyjnej może „uwolnić” skaner TK na potrzeby badań diagnostycznych
