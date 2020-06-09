SmartCT Dual Viewer​

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie objętości można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania oraz planowaniu leczenia (przykładowo segmentacja, ręczne wykrywanie naczyń zasilających). Zawarta w oprogramowaniu SmartCT przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do wyświetlania obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT i na module ekranu dotykowego.

