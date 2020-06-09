Wyszukiwane terminy
Narzędzie SmartCT Angio pozwala na korzystanie z protokołu akwizycji 3D-RA (trójwymiarowa angiografia rotacyjna), umożliwiającego zaawansowaną trójwymiarową wizualizację kości i naczyń w oparciu o pojedynczą angiografię rotacyjną ze wzmocnieniem kontrastowym. Rekonstrukcje obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości dostarczają kluczowych informacji na temat głębokości i wzajemnego położenia naczyń na potrzeby dokładnej oceny struktur kostnych i unaczynienia.
Seria Azurion 7 z 12-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu wydajności operacyjnej poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].
Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Odkryj nowe, wyjątkowe możliwości obrazowania podczas zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, kardiologii pediatrycznej i elektrofizjologii dzięki dwupłaszczyznowemu systemowi serii Azurion 7 z dwoma 12-calowymi detektorami. Ten wiodący w branży system do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania umożliwia przeprowadzanie zabiegów z łatwością i pewnością wynikającą z ujednoliconego przebiegu pracy, co pomaga w optymalizacji działania pracowni oraz gwarantuje najwyższy poziom opieki nad pacjentami. Rozwiązanie to umożliwia płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
System dwupłaszczyznowy Azurion 7 z jednym detektorem 20 cali i jednym detektorem 12 cali umożliwia wykonywanie szerokiej gamy badań interwencyjnych serca i naczyń z niezwykłą precyzją i łatwością. Ten wiodący na rynku system,zaprojektowany z myślą o komforcie pracy użytkownika, pozwala na prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania prosto i pewnie, zapewniając optymalizację pracy w pracowni oraz wyjątkową jakość opieki. Sterowanie wszystkimi istotnymi aplikacjami odbywa się z poziomu jednego ekranu dotykowego umieszczonego z boku stołu, co pozwala na szybkie podejmowanie pewnych decyzji bez konieczności opuszczania sterylnego pola.
Aplikacja SmartCT Roadmap ułatwia przeprowadzanie zabiegów interwencyjnych, wspomagając nawigację z użyciem obrazów 3D wyświetlanych w trybie „na żywo”, które można poddawać segmentacji w celu lepszego uwidocznienia naczynia docelowego i zmian chorobowych. Pomaga to w prowadzeniu prowadnika i cewnika przez złożone struktury naczyniowe. Wszystkimi funkcjami steruje się z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta.
Narzędzie SmartCT Soft Tissue uzupełnia akwizycję TK z wiązką stożkową (CBCT) o instrukcje „krok po kroku”, zaawansowaną wizualizację 3D oraz narzędzia pomiarowe — wszystkie te funkcje można obsługiwać za pomocą modułu ekranu dotykowego umieszczonego obok stołu. Użytkownik jest prowadzony przez główne etapy, co pozwala uzyskać odpowiednie obrazy CBCT już za pierwszym razem i usprawnia przebieg pracy. Po pomyślnym zakończeniu badania CBCT zarejestrowane obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w narzędziu do wizualizacji (SmartCT 3D) z uwzględnieniem odpowiednich ustawień rekonstrukcji oraz narzędzi pomiarowych 3D odpowiadających wybranemu protokołowi 3D.
Aplikacja SmartCT Vaso umożliwia uzyskanie — w ramach trójwymiarowego skanowania rotacyjnego obejmującego dotętnicze podanie środka kontrastowego — obrazów naczyń mózgowych charakteryzujących się wysokim kontrastem i wysoką rozdzielczością. Technika ta poprawia wizualizację stentów wewnątrznaczyniowych, stentów typu flow-diverter i innych urządzeń, a także morfologii naczyń aż do poziomu perforatorów.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie objętości można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania oraz planowaniu leczenia (przykładowo segmentacja, ręczne wykrywanie naczyń zasilających). Zawarta w oprogramowaniu SmartCT przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do wyświetlania obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT i na module ekranu dotykowego.
