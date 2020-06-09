Wyszukiwane terminy

SmartCT Angio

Zaawansowana wizualizacja 3D

Narzędzie SmartCT Angio pozwala na korzystanie z protokołu akwizycji 3D-RA (trójwymiarowa angiografia rotacyjna), umożliwiającego zaawansowaną trójwymiarową wizualizację kości i naczyń w oparciu o pojedynczą angiografię rotacyjną ze wzmocnieniem kontrastowym. Rekonstrukcje obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości dostarczają kluczowych informacji na temat głębokości i wzajemnego położenia naczyń na potrzeby dokładnej oceny struktur kostnych i unaczynienia.

Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.

Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.

Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.
Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.
Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.

Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.

Moduł ekranu dotykowego ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób intuicyjny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym.
Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.

Dzięki zaawansowanym technikom rekonstrukcji oprogramowanie SmartCT zapewnia lepszą wizualizację struktur anatomicznych. Po akwizycji obrazu można sterować zaawansowanymi trybami wizualizacji, takimi jak 3D MPR, za pomocą ekranu dotykowego umieszczonego przy stole pacjenta. Pozwala to na niezwykle szczegółową ocenę zmian chorobowych. Obrazy 3D uzyskane z użyciem oprogramowania SmartCT mogą zawierać informacje niewidoczne na obrazach DSA, co z kolei może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje kliniczne.
Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Wskazanie dwóch punktów na naczyniu umożliwia szybkie wyznaczenie jego przebiegu w przestrzeni 3D. Przebieg naczynia jest automatycznie ustalany i wyświetlany w różnych projekcjach, co ułatwia ocenę naczynia oraz umiejscowienie urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego. Wymiary naczynia są uzyskiwane automatycznie. Możliwe jest wskazanie stref docelowych i późniejsze naniesienie ich na obraz fluoroskopowy na żywo. Ponadto istnieje możliwość wyznaczenia optymalnych kątów projekcji do prowadzenia cewnika i ich późniejsze zastosowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić drogę dojścia do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby implantacji stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować niedokładności pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.

Narzędzie SmartCT do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania, pomiar jej objętości i usunięcie anatomii w celu poprawy wizualizacji.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

