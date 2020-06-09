Wyszukiwane terminy

SmartCT

Rozwiązanie do wizualizacji 3D i pomiarów

Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.

Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
Moduł ekranu dotykowego (TSM) ułatwia pozyskiwanie obrazów 3D i obsługę narzędzi SmartCT w sposób naturalny i bez wysiłku. Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany w oprogramowaniu SmartCT, a na module ekranu dotykowego pojawiają się odpowiednie narzędzia do sterowania rekonstrukcją i wyświetlaniem. Dzięki ekranowi dotykowemu przy stole pacjenta wszystkie narzędzia mogą być z łatwością obsługiwane w obszarze sterylnym za pomocą tabletu.
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.

Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
Aby szybko zdefiniować przebieg naczynia w objętości 3D, wystarczy wybrać punkt początkowy i końcowy odcinka struktury naczyniowej będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie przebieg pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie automatycznie wykryty i zrekonstruowany w różnych widokach. Aplikacja SmartCT Vessel Analysis jest pomocna przy doborze optymalnego kąta projekcji do analizy naczynia i wprowadzania cewnika. Umożliwia ona łatwą ocenę naczynia oraz położenia przyrządu na podstawie prostych, zakrzywionych i przekrojowych rekonstrukcji.
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.

Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie rekonstrukcje można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do etapu wyświetlenia obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT, a dostępna w nim przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego.
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.

Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów odległości między dwoma punktami na obrazie 2D lub 3D na ekranie dotykowym. Dzięki temu można szybko sprawdzić trajektorię do docelowego naczynia, zmierzyć odległości na potrzeby rozmieszczenia stentów, określić wielkość struktury anatomicznej lub zidentyfikować wszelkie niezgodności w wynikach pomiarów w celu przyspieszenia planowania optymalnego kąta leczenia i ułatwienia nawigacji.
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.

Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Narzędzie do półautomatycznej segmentacji zmian chorobowych umożliwia łatwe zdefiniowanie dowolnej struktury zainteresowania oraz pomiar jej objętości. Dzięki funkcji wycinania można usunąć strukturę anatomiczną i poprawić jakość wizualizacji obszarów zainteresowania.
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.

Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie obrazu 3D na obraz w czasie rzeczywistym celem ułatwienia prowadzenia przyrządów. Obraz ten można podzielić na segmenty w celu wyodrębnienia docelowego naczynia i zmian chorobowych, co sprzyja szybkiemu przebiegowi cewnikowania. Aplikacja SmartCT Roadmap generuje trójwymiarową rekonstrukcję drzewa naczyń, segmentów naczyń lub adnotacji w postaci nakładki na obrazach fluoroskopowych wyświetlanych na żywo. Istnieje również możliwość dostosowania stopnia przezroczystości i kontrastu obrazu 3D w celu lepszego uwidocznienia szczegółów.
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.
Oprogramowanie SmartCT umożliwia generowanie obrazów przypominających obrazy TK w pracowni interwencyjnej, zapewniając personelowi wsparcie na każdym etapie zabiegu interwencyjnego. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do przeglądu objętości 3D można tworzyć wizualizacje z wykorzystaniem danych obrazowych, jak również segmentować je i przetwarzać w taki sam sposób jak tradycyjne obrazy TK. Dostęp do danych obrazowych równoważnych z badaniem TK potencjalnie eliminuje konieczność korzystania z tomografu komputerowego, który można w tym czasie wykorzystać do innych badań diagnostycznych.

  • * Wymagany poziom umiejętności zgodnie z profilem docelowego operatora opisanym w instrukcji obsługi.
  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
  • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
  • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

