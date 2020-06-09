Wyszukiwane terminy
Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].
Poproś o kontakt
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Tel. +48 22 571 0111
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
SmartCT ułatwia wdrożenie techniki obrazowania 3D w pracowni
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
Akwizycja i przetwarzanie obrazów 3D przy stole pacjenta
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Vessel Analysis z nowym narzędziem segmentacji naczyń ułatwia planowanie leczenia
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
SmartCT Dual Viewer — rozwiązanie do porównywania i łączenia objętości 3D
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Łatwe wykonywanie pomiarów między dwoma punktami na ekranie
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Segmentation do szybkiego definiowania struktury będącej przedmiotem zainteresowania
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Aplikacja SmartCT Roadmap — wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomagająca szybkie i precyzyjne nawigowanie cewnikiem
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Badania TK-podobne w pracowni interwencyjnej mogą „zwolnić” czas na skanerze TK
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Seria Azurion 7 z 12-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu wydajności operacyjnej poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Wyświetl produkt
Przyjazny dla operatorów system Azurion umożliwia wykonywanie szerokiej gamy rutynowych i złożonych zabiegów interwencyjnych prosto i pewnie. Zaawansowane funkcje w połączeniu z innowacyjną geometrią systemu usprawniają przebieg procedur, optymalizują wydajność pracy w pracowni i zapewniają pacjentom najwyższą jakość opieki.
Wyświetl produkt
Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Wyświetl produkt
Narzędzie SmartCT Angio pozwala na korzystanie z protokołu akwizycji 3D-RA (trójwymiarowa angiografia rotacyjna), umożliwiającego zaawansowaną trójwymiarową wizualizację kości i naczyń w oparciu o pojedynczą angiografię rotacyjną ze wzmocnieniem kontrastowym. Rekonstrukcje obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości dostarczają kluczowych informacji na temat głębokości i wzajemnego położenia naczyń na potrzeby dokładnej oceny struktur kostnych i unaczynienia.
Wyświetl produkt
Aplikacja SmartCT Roadmap ułatwia przeprowadzanie zabiegów interwencyjnych, wspomagając nawigację z użyciem obrazów 3D wyświetlanych w trybie „na żywo”, które można poddawać segmentacji w celu lepszego uwidocznienia naczynia docelowego i zmian chorobowych. Pomaga to w prowadzeniu prowadnika i cewnika przez złożone struktury naczyniowe. Wszystkimi funkcjami steruje się z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta.
Wyświetl produkt
Narzędzie SmartCT Soft Tissue uzupełnia akwizycję TK z wiązką stożkową (CBCT) o instrukcje „krok po kroku”, zaawansowaną wizualizację 3D oraz narzędzia pomiarowe — wszystkie te funkcje można obsługiwać za pomocą modułu ekranu dotykowego umieszczonego obok stołu. Użytkownik jest prowadzony przez główne etapy, co pozwala uzyskać odpowiednie obrazy CBCT już za pierwszym razem i usprawnia przebieg pracy. Po pomyślnym zakończeniu badania CBCT zarejestrowane obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w narzędziu do wizualizacji (SmartCT 3D) z uwzględnieniem odpowiednich ustawień rekonstrukcji oraz narzędzi pomiarowych 3D odpowiadających wybranemu protokołowi 3D.
Wyświetl produkt
Protokół SmartCT Soft Tissue Helical jest pomocny w tworzeniu obrazów CBCT i umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. W wyniku zastosowania tego nowego protokołu, charakteryzującego się akwizycją po trajektorii w dwóch osiach i ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji, uzyskuje się obrazy o lepszym wyglądzie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji z użyciem wiązki stożkowej. SmartCT Soft Tissue Helical, nasz ulepszony protokół CBCT do zabiegów w obrębie naczyń mózgu, z trajektorią umożliwiającą szybkie obrazowanie w ciągu 8 sekund, algorytmami kompensacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów oraz ruchowe, pozwala na dalszą poprawę jakości obrazu.
Wyświetl produkt
Akwizycja Dual Phase Cerebral służy do wykonywania dwóch następujących po sobie skanów TK mózgu z użyciem wiązki stożkowej ze wzmocnieniem kontrastowym. W przypadku pacjenta z udarem mózgu z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten typ akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Akwizycję tą można wykonać zarówno z dotętniczym, jak i dożylnym wstrzyknięciem środka kontrastowego.
Wyświetl produkt
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Wybierz krajPolska (Polski)
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.