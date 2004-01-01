Wyszukiwane terminy

SmartCT Soft Tissue Helical

Technologia obrazowania neurologicznego

Protokół SmartCT Soft Tissue Helical jest pomocny w tworzeniu obrazów CBCT i umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. W wyniku zastosowania tego nowego protokołu, charakteryzującego się akwizycją po trajektorii w dwóch osiach i ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji, uzyskuje się obrazy o lepszym wyglądzie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji z użyciem wiązki stożkowej. SmartCT Soft Tissue Helical, nasz ulepszony protokół CBCT do zabiegów w obrębie naczyń mózgu, z trajektorią umożliwiającą szybkie obrazowanie w ciągu 8 sekund, algorytmami kompensacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów oraz ruchowe, pozwala na dalszą poprawę jakości obrazu.

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.

W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.

W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.
Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.

Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.

Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.
Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.
Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.

Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.

Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.
Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].

Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Pomimo zalet, obrazowanie 3D nadal może być uważane przez wielu użytkowników za trudne do wykonania. Aby wyeliminować z akwizycji 3D element niepewności, oprogramowanie SmartCT dostarcza w jej trakcie instrukcje „krok po kroku” i pomoce wizualne ułatwiające pozyskiwanie obrazów 3D. Obrazowanie 3D może zwiększyć dokładność diagnostyczną[1–3], poprawić rezultaty leczenia[4–6] i zwiększyć skuteczność procedur w pracowni interwencyjnej[7].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].

Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
Proste gesty stosowane w obsłudze tabletu umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych pomiarów i wizualizacji na ekranie dotykowym przy stole pacjenta, co pozwala na szczegółową analizę zmian chorobowych. Obrazy 3D SmartCT mogą ujawnić informacje niewidoczne na obrazach DSA. Te dodatkowe informacje mogą prowadzić do zmiany rozpoznania, planu lub metody realizacji leczenia, przyczyniając się do uzyskania lepszych rezultatów u pacjenta[4–9].
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.

W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.

W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.
W porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji CBCT protokół Soft Tissue CBCT z ruchem spiralnym poprawia jakość i wygląd obrazu, co umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. Podczas wielokrotnego obrazowania poszczególnych części mózgu wykonywany w trakcie akwizycji asymetryczny ruch ramienia zwiększa pole widzenia (FOV). Ten wzrost ilości informacji w połączeniu z ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu, prowadzi do poprawy jakości obrazu, natomiast zwiększenie szybkości skanowania z 20 s do 10 s powoduje zminimalizowanie wpływu ruchów ciała u pacjentów z udarem mózgu bez sedacji.
Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.

Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.

Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.
Algorytm automatycznej kompensacji ruchu to opcja aplikacji Helical Soft Tissue, której lekarz może użyć do naprawy skanu CBCT tkanki miękkiej w przypadku poruszenia się pacjenta. Podczas procedur udarowych pacjent nie zawsze poddawany jest sedacji, co często skutkuje znaczącym poruszaniem głową, wpływającym na wartość diagnostyczną skanu 3D, i koniecznością wykonania drugiego skanu. Algorytm automatycznej kompensacji ruchu pobiera oryginalny skan i ponownie uruchamia oprogramowanie do rekonstrukcji, aby wygenerować ulepszoną objętość.
Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.

Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.

Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.
Oprogramowanie SmartCT Soft Tissue Helical zawiera algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów. Obrazowanie pacjenta z wcześniej wszczepionymi stentami typu coil i/lub protezami zębów może skutkować znacznymi artefaktami w postaci ciemnych i jasnych smug na obrazie. Artefakty te mogą ograniczać pewność rozpoznania podczas oceny zmian w tkankach miękkich mózgu. Algorytm redukcji artefaktów pochodzących od metalowych implantów przetwarza objętość w celu ich usunięcia i poprawy jakości obrazu.
  • * Wymagany poziom umiejętności zgodnie z profilem docelowego operatora opisanym w instrukcji obsługi.
  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
  • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol. 2020; 85(-): e309–e315
  • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

