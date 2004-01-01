Wyszukiwane terminy
Protokół SmartCT Soft Tissue Helical jest pomocny w tworzeniu obrazów CBCT i umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. W wyniku zastosowania tego nowego protokołu, charakteryzującego się akwizycją po trajektorii w dwóch osiach i ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji, uzyskuje się obrazy o lepszym wyglądzie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji z użyciem wiązki stożkowej. SmartCT Soft Tissue Helical, nasz ulepszony protokół CBCT do zabiegów w obrębie naczyń mózgu, z trajektorią umożliwiającą szybkie obrazowanie w ciągu 8 sekund, algorytmami kompensacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów oraz ruchowe, pozwala na dalszą poprawę jakości obrazu.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips ("Philips"). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Przyjazny dla operatorów system Azurion umożliwia wykonywanie szerokiej gamy rutynowych i złożonych zabiegów interwencyjnych prosto i pewnie. Zaawansowane funkcje w połączeniu z innowacyjną geometrią systemu usprawniają przebieg procedur, optymalizują wydajność pracy w pracowni i zapewniają pacjentom najwyższą jakość opieki.
Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
System Azurion 5 z 20-calowym detektorem płaskim otwiera nowe możliwości w zakresie zabiegów interwencyjnych. To rozwiązanie, dzięki któremu praca personelu pracowni interwencyjnych podczas różnego rodzaju zabiegów naczyniowych i kardiologicznych jest bardziej spójna i wydajna. Dzięki płynnej obsłudze wszystkich niezbędnych aplikacji z boku stołu zapewnia wygodę, wysoką wydajność pracy i doskonałą jakość opieki.
Narzędzie SmartCT Soft Tissue uzupełnia akwizycję TK z wiązką stożkową (CBCT) o instrukcje „krok po kroku”, zaawansowaną wizualizację 3D oraz narzędzia pomiarowe — wszystkie te funkcje można obsługiwać za pomocą modułu ekranu dotykowego umieszczonego obok stołu. Użytkownik jest prowadzony przez główne etapy, co pozwala uzyskać odpowiednie obrazy CBCT już za pierwszym razem i usprawnia przebieg pracy. Po pomyślnym zakończeniu badania CBCT zarejestrowane obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w narzędziu do wizualizacji (SmartCT 3D) z uwzględnieniem odpowiednich ustawień rekonstrukcji oraz narzędzi pomiarowych 3D odpowiadających wybranemu protokołowi 3D.
