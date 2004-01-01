SmartCT Soft Tissue Helical Technologia obrazowania neurologicznego

Protokół SmartCT Soft Tissue Helical jest pomocny w tworzeniu obrazów CBCT i umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. W wyniku zastosowania tego nowego protokołu, charakteryzującego się akwizycją po trajektorii w dwóch osiach i ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji, uzyskuje się obrazy o lepszym wyglądzie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji z użyciem wiązki stożkowej. SmartCT Soft Tissue Helical, nasz ulepszony protokół CBCT do zabiegów w obrębie naczyń mózgu, z trajektorią umożliwiającą szybkie obrazowanie w ciągu 8 sekund, algorytmami kompensacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów oraz ruchowe, pozwala na dalszą poprawę jakości obrazu.