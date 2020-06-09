Wyszukiwane terminy

SmartCT Roadmap

Narzędzie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania 3D w trybie „na żywo”

Aplikacja SmartCT Roadmap ułatwia przeprowadzanie zabiegów interwencyjnych, wspomagając nawigację z użyciem obrazów 3D wyświetlanych w trybie „na żywo”, które można poddawać segmentacji w celu lepszego uwidocznienia naczynia docelowego i zmian chorobowych. Pomaga to w prowadzeniu prowadnika i cewnika przez złożone struktury naczyniowe. Wszystkimi funkcjami steruje się z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta.

Cechy
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia nałożenie rekonstrukcji 3D drzewa naczyniowego, segmentów naczynia lub adnotacji pozyskanych z wykorzystaniem trybu akwizycji SmartCT w systemie do interwencyjnego obrazowania RTG firmy Philips na obrazy fluoroskopowe wyświetlane w trybie „na żywo”. Zapewnia to w pełni trójwymiarowy widok pomocny przy prowadzeniu prowadników i cewników przez złożone struktury naczyniowe.

Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Narzędzie 3D Roadmap umożliwia śledzenie ruchu prowadników, cewników i spiral w czasie rzeczywistym. Narzędzie to poprawia jakość wizualizacji dzięki trybowi powiększonego widoku pełnoekranowego oraz funkcji powiększenia cyfrowego. W celu zapewnienia dokładności mapowania aplikacja SmartCT Roadmap automatycznie dostosowuje obrazy 3D do zmian ustawienia gantry oraz wszelkich ruchów stołu w płaszczyźnie bocznej lub wzdłużnej.

Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
W celu zapewnienia dokładnej wizualizacji aplikacja SmartCT Roadmap dostosowuje widok w czasie rzeczywistym do zmian w angulacji i rotacji ramienia C, polu widzenia oraz odległości od źródła do detektora obrazu. Z poziomu stołu zabiegowego można sterować wszystkimi trybami działania, które są w pełni dynamiczne, umożliwiając dostosowanie widoku do zmian położenia gantry i stołu, pola widzenia oraz odległości od źródła do detektora obrazu.

Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
W celu lepszego uwidocznienia różnych prowadników, przyrządów i struktur anatomicznych aplikacja SmartCT Roadmap umożliwia regulowanie stopnia przezroczystości i kontrastu wizualizacji 3D oraz wyświetlanie przebiegu naczynia, segmentacji, oznaczeń i pomiarów objętości 3D.

  • Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
  • Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
  • Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
  • Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Dokumentacja

  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

