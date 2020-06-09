Wyszukiwane terminy
Aplikacja SmartCT Roadmap ułatwia przeprowadzanie zabiegów interwencyjnych, wspomagając nawigację z użyciem obrazów 3D wyświetlanych w trybie „na żywo”, które można poddawać segmentacji w celu lepszego uwidocznienia naczynia docelowego i zmian chorobowych. Pomaga to w prowadzeniu prowadnika i cewnika przez złożone struktury naczyniowe. Wszystkimi funkcjami steruje się z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta.
Poproś o kontakt
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Tel. +48 22 571 0111
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Dokładne i dynamiczne wspomaganie obrazowaniem 3D
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Widok 3D w czasie rzeczywistym wspomaga nawigację prowadnikiem i cewnikiem w złożonych strukturach naczyniowych
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Dostosowanie do zmian położenia w czasie rzeczywistym
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Udoskonalona wizualizacja dzięki zmiennym ustawieniom
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Wyświetl produkt
Seria Azurion 7 z 12-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu wydajności operacyjnej poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Wyświetl produkt
Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].
Wyświetl produkt
Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Wyświetl produkt
Narzędzie SmartCT Angio pozwala na korzystanie z protokołu akwizycji 3D-RA (trójwymiarowa angiografia rotacyjna), umożliwiającego zaawansowaną trójwymiarową wizualizację kości i naczyń w oparciu o pojedynczą angiografię rotacyjną ze wzmocnieniem kontrastowym. Rekonstrukcje obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości dostarczają kluczowych informacji na temat głębokości i wzajemnego położenia naczyń na potrzeby dokładnej oceny struktur kostnych i unaczynienia.
Wyświetl produkt
Narzędzie SmartCT Soft Tissue uzupełnia akwizycję TK z wiązką stożkową (CBCT) o instrukcje „krok po kroku”, zaawansowaną wizualizację 3D oraz narzędzia pomiarowe — wszystkie te funkcje można obsługiwać za pomocą modułu ekranu dotykowego umieszczonego obok stołu. Użytkownik jest prowadzony przez główne etapy, co pozwala uzyskać odpowiednie obrazy CBCT już za pierwszym razem i usprawnia przebieg pracy. Po pomyślnym zakończeniu badania CBCT zarejestrowane obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w narzędziu do wizualizacji (SmartCT 3D) z uwzględnieniem odpowiednich ustawień rekonstrukcji oraz narzędzi pomiarowych 3D odpowiadających wybranemu protokołowi 3D.
Wyświetl produkt
Aplikacja SmartCT Vaso umożliwia uzyskanie — w ramach trójwymiarowego skanowania rotacyjnego obejmującego dotętnicze podanie środka kontrastowego — obrazów naczyń mózgowych charakteryzujących się wysokim kontrastem i wysoką rozdzielczością. Technika ta poprawia wizualizację stentów wewnątrznaczyniowych, stentów typu flow-diverter i innych urządzeń, a także morfologii naczyń aż do poziomu perforatorów.
Wyświetl produkt
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Wybierz krajPolska (Polski)
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.