SmartCT

Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].

Wyświetl produkt