Wyszukiwane terminy

SmartCT Vaso

Akwizycja CBCT w wysokiej rozdzielczości ze wzmocnieniem kontrastowym

Znajdź podobne produkty

Aplikacja SmartCT Vaso umożliwia uzyskanie — w ramach trójwymiarowego skanowania rotacyjnego obejmującego dotętnicze podanie środka kontrastowego — obrazów naczyń mózgowych charakteryzujących się wysokim kontrastem i wysoką rozdzielczością. Technika ta poprawia wizualizację stentów wewnątrznaczyniowych, stentów typu flow-diverter i innych urządzeń, a także morfologii naczyń aż do poziomu perforatorów.

Kontakt z nami
Cechy
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Click here for more information
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Click here for more information
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Click here for more information
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
  • Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
  • Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
  • Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Zobacz wszystkie cechy
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Click here for more information
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku
Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Łatwe obrazowanie 3D z instrukcjami krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Vaso daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na posiadane doświadczenie w zakresie przygotowania pracowni, ustawienia stołu w izocentrum czy wyboru środka kontrastowego w ramach wybranego protokołu.
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Click here for more information
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu
Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Ocena obrazu z użyciem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji 3D bez oddalania się od stołu

Po akwizycji obraz 3D jest automatycznie wyświetlany na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji, co umożliwia jego ocenę bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta. Ekran dotykowy pozwala na przewijanie, zmianę powiększenia, przesuwanie i obrót obrazu, zmianę grubości wycinka oraz przeprowadzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej.
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.
Click here for more information
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter
Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Okołozabiegowa kontrola położenia stentów typu flow-diverter

Technika SmartCT Vaso jest coraz częściej stosowana w ramach badań kontrolnych po zabiegach leczenia tętniaków z użyciem stentów typu flow-diverter w celu ustalenia ich położenia. Technika ta zapewnia doskonałą jakość obrazów pozwalającą na ocenę położenia stentów zmieniających przepływ krwi aż do poziomu perforatorów. Narzędzie SmartCT Vessel Analysis pozwala na ocenę naczynia oraz umiejscowienia urządzenia z wykorzystaniem rekonstrukcji umożliwiających przedstawienie naczynia w postaci rozwiniętej do linii prostej, w postaci krzywej oraz w postaci przekroju poprzecznego.

Dokumentacja

Broszura (1)

Broszura

Broszura (1)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (1)

Broszura

  • Oprogramowanie SmartCT R3.0 podlega procedurze zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu prowadzonej przez organy regulacyjne i może nie być dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
  • 1. Opinia uzyskana od użytkowników w symulowanych warunkach klinicznych z udziałem 17 zespołów składających się z lekarza i technika radiologii oraz samego lekarza (osoby o różnym poziomie doświadczenia).

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.