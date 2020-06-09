Wyszukiwane terminy
Aplikacja SmartCT Vaso umożliwia uzyskanie — w ramach trójwymiarowego skanowania rotacyjnego obejmującego dotętnicze podanie środka kontrastowego — obrazów naczyń mózgowych charakteryzujących się wysokim kontrastem i wysoką rozdzielczością. Technika ta poprawia wizualizację stentów wewnątrznaczyniowych, stentów typu flow-diverter i innych urządzeń, a także morfologii naczyń aż do poziomu perforatorów.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips ("Philips"). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Oprogramowanie SmartCT do stosowania z systemami firmy Philips do wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazowania uzupełnia wyjątkowe narzędzia interwencyjne 3D tego producenta o czytelne wskazówki, które mają na celu wyeliminowanie barier w pozyskiwaniu obrazów 3D w pracowni interwencyjnej. Po akwizycji obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w ciągu kilku sekund na module ekranu dotykowego w odpowiednim trybie rekonstrukcji. Na tym samym ekranie dotykowym użytkownik może łatwo sterować i manipulować zaawansowanymi wizualizacjami 3D i narzędziami pomiarowymi. Oprogramowanie SmartCT to również zaawansowane pomiary i wizualizacja na wyciągnięcie ręki oraz wysoka jakość obrazu, która pomaga w ustaleniu rozpoznania[1-3] i osiągnięciu lepszych rezultatów leczenia pacjentów[4-6].
Przyjazny dla operatorów system Azurion umożliwia wykonywanie szerokiej gamy rutynowych i złożonych zabiegów interwencyjnych prosto i pewnie. Zaawansowane funkcje w połączeniu z innowacyjną geometrią systemu usprawniają przebieg procedur, optymalizują wydajność pracy w pracowni i zapewniają pacjentom najwyższą jakość opieki.
Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
Dzięki montażowi w suficie system zapewnia nieograniczoną elastyczność obrazowania podczas różnych zabiegów oraz możliwość zajęcia przez zespół operujący najdogodniejszej dla siebie pozycji przy stole. Kompaktowe wymiary tego rozwiązania umożliwiają stworzenie wysoko wydajnej pracowni przyszłości, umożliwiającej wykonywanie wielu różnych zabiegów. Rozwiązanie to umożliwia płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym. Dzięki możliwości swobodnego obrazowania system Azurion z ramieniem FlexArm firmy Philips pomaga zwiększyć wydajność pracy w pracowni i zapewnić pacjentom najwyższy poziom opieki.
Narzędzie SmartCT Angio pozwala na korzystanie z protokołu akwizycji 3D-RA (trójwymiarowa angiografia rotacyjna), umożliwiającego zaawansowaną trójwymiarową wizualizację kości i naczyń w oparciu o pojedynczą angiografię rotacyjną ze wzmocnieniem kontrastowym. Rekonstrukcje obrazów 3D w wysokiej rozdzielczości dostarczają kluczowych informacji na temat głębokości i wzajemnego położenia naczyń na potrzeby dokładnej oceny struktur kostnych i unaczynienia.
Narzędzie SmartCT Soft Tissue uzupełnia akwizycję TK z wiązką stożkową (CBCT) o instrukcje „krok po kroku”, zaawansowaną wizualizację 3D oraz narzędzia pomiarowe — wszystkie te funkcje można obsługiwać za pomocą modułu ekranu dotykowego umieszczonego obok stołu. Użytkownik jest prowadzony przez główne etapy, co pozwala uzyskać odpowiednie obrazy CBCT już za pierwszym razem i usprawnia przebieg pracy. Po pomyślnym zakończeniu badania CBCT zarejestrowane obrazy 3D są automatycznie wyświetlane w narzędziu do wizualizacji (SmartCT 3D) z uwzględnieniem odpowiednich ustawień rekonstrukcji oraz narzędzi pomiarowych 3D odpowiadających wybranemu protokołowi 3D.
Pobrane z systemu Azurion dowolne dwie objętości można za pomocą oprogramowania SmartCT Dual Viewer wyświetlać obok siebie i nakładać w celu utworzenia obrazów połączonych, stanowiących dla lekarza pomoc w ocenie i ustalaniu rozpoznania oraz planowaniu leczenia (przykładowo segmentacja, ręczne wykrywanie naczyń zasilających). Zawarta w oprogramowaniu SmartCT przeglądarka Dual Viewer umożliwia użytkownikowi wykonywanie tych czynności przy stole pacjenta za pomocą modułu ekranu dotykowego (TSM) lub myszy i klawiatury bez naruszania obszaru sterylnego. Całą pracę od wyboru protokołu akwizycji 3D do wyświetlania obrazu, manipulacji nim i jego nakładania oraz przetwarzania końcowego można wykonać w narzędziu SmartCT i na module ekranu dotykowego.
Protokół SmartCT Soft Tissue Helical jest pomocny w tworzeniu obrazów CBCT i umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w tkance miękkiej z użyciem zestawu do angiografii. W wyniku zastosowania tego nowego protokołu, charakteryzującego się akwizycją po trajektorii w dwóch osiach i ulepszonym oprogramowaniem do rekonstrukcji, uzyskuje się obrazy o lepszym wyglądzie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami akwizycji z użyciem wiązki stożkowej. SmartCT Soft Tissue Helical, nasz ulepszony protokół CBCT do zabiegów w obrębie naczyń mózgu, z trajektorią umożliwiającą szybkie obrazowanie w ciągu 8 sekund, algorytmami kompensacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów oraz ruchowe, pozwala na dalszą poprawę jakości obrazu.
Akwizycja Dual Phase Cerebral służy do wykonywania dwóch następujących po sobie skanów TK mózgu z użyciem wiązki stożkowej ze wzmocnieniem kontrastowym. W przypadku pacjenta z udarem mózgu z podejrzeniem niedrożności dużego naczynia ten typ akwizycji umożliwia identyfikację okluzji naczynia w pierwszej fazie i obecność krążenia obocznego w drugiej fazie napływu. Akwizycję tą można wykonać zarówno z dotętniczym, jak i dożylnym wstrzyknięciem środka kontrastowego.
