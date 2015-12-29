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Produkcja zakończona
Pamięć masowa
Możliwość oznaczania kubków etykietami z datą i zawartością
Pojemniki do przechowywania pokarmu pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.
Kubki Philips Avent można przechowywać w lodówce lub zamrażarce oraz myć w zmywarce
5.0
z 5
17
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zoe41
29/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
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