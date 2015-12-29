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  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
  • Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie

Produkcja zakończona

Philips Avent VIAPojemniki Avent na pokarm

SCF612/10

5
| (17) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
Uniwersalny zestaw pojemników Philips Avent pozwala zaoszczędzić miejsce. Został opracowany z myślą o rozwoju dziecka — tego samego kubka można używać do przechowywania mleka matki i jedzenia dla dziecka. Pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

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Pojemnik do przechowywania mleka

Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie

  • Pamięć masowa

Duża wygoda w użyciu

Duża wygoda w użyciu

Możliwość oznaczania kubków etykietami z datą i zawartością

Pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent

Pojemniki do przechowywania pokarmu pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.

Do użytku w lodówce/zamrażarce

Kubki Philips Avent można przechowywać w lodówce lub zamrażarce oraz myć w zmywarce

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

17

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 