Łączy smoczek z butelką do karmienia.

Zgubiłeś(-aś) pierścień mocujący butelki do karmienia lub potrzebujesz dodatkowego? Ten wymienny pierścień pasuje do wszystkich butelek antykolkowych Philips Avent, do butelek Classic i Classic+ (niezgodny z produktami z serii Natural).