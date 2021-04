Obrazowanie MR układu nerwowego

70% radiologów uważa wskazania neurologiczne za trudne do diagnozowania głównie ze względu na brak skutecznych technik obrazowania i wizualizacji¹. Celem firmy Philips jest opracowywanie rozwiązań do jak najtrafniejszej diagnostyki i dobierania najskuteczniejszych metod leczenia u wszystkich pacjentów z chorobami układu nerwowego.

Firma Philips wprowadza w tym roku zestaw nowatorskich strategii z zakresu obrazowania i wizualizacji wykorzystujących zalety cyfrowej technologii dStream. Mogą one umożliwić trafniejsze diagnozowanie nawet złożonych przypadków neurologicznych i zapewnić dostęp do większej ilości informacji podczas obrazowania czynnościowego OUN. Jest to istotny krok w kierunku skuteczniejszej diagnostyki chorób układu nerwowego i pomocy większej liczbie pacjentów z użyciem obrazowania MR.

