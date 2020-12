Zielony koktajl imbirowo-brzoskwiniowy

Zielony koktajl imbirowo-brzoskwiniowy to idealny przysmak na popołudnie. Zieleń koktajlu pochodzi z młodych liści szpinaku, a mrożone kawałki brzoskwini nadają mu gęstą konsystencję. Świeży imbir wprowadza do całości nutkę orzeźwienia! Koktajl jest świetnym źródłem witaminy K, dietetycznego błonnika, witamin A i C oraz potasu.